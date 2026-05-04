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Cuál es único show de Pepe Aguilar que no canceló y cómo recuperar tu dinero si compraste boletos

De los diez conciertos planeados para este año, solo permanece activa una presentación

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Cuál es único show de Pepe Aguilar que no canceló y cómo recuperar tu dinero si compraste boletos (Anayeli Tapia/Infobae)
Cuál es único show de Pepe Aguilar que no canceló y cómo recuperar tu dinero si compraste boletos (Anayeli Tapia/Infobae)

La gira de Pepe Aguilar por Estados Unidos se reduce a una sola presentación tras la cancelación de nueve conciertos por baja venta de boletos. Se ha confirmado que la única fecha vigente es el 12 de julio en Vienna, Virginia, mientras miles de compradores esperan el reembolso de sus entradas.

Solo queda una fecha de Pepe Aguilar en Estados Unidos

De los diez conciertos planeados para este año, solo permanece activa la presentación programada en el Wolf Trap Filene Center en Vienna, Virginia. Las demás fechas aparecen como “canceladas” en plataformas de venta como Ticketmaster.

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La leyenda informativa señala: “Desafortunadamente, el organizador del evento tuvo que cancelar tu evento. No necesitas hacer nada. Emitiremos un reembolso al método de pago original utilizado al momento de la compra, tan pronto como recibamos los fondos del organizador del evento. El reembolso debería aparecer en tu cuenta en un plazo de 14 a 21 días.”

En las semanas previas a las cancelaciones, Ticketmaster mostraba casi agotados varios de los conciertos, aunque la mayoría de los lugares ocupados correspondía a boletos en manos de revendedores o bloqueos temporales propios de la plataforma. Hasta la publicación de este artículo, Pepe Aguilar no ha emitido declaraciones públicas sobre la cancelación masiva en sus redes sociales.

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Solo queda una fecha de Pepe Aguilar en Estados Unidos (Redes sociales)
Solo queda una fecha de Pepe Aguilar en Estados Unidos (Redes sociales)

Así puedes recuperar tu dinero si compraste boletos

Para quienes adquirieron boletos en Ticketmaster, la devolución se realiza de forma automática al método de pago original. El proceso inicia una vez que el organizador libera los fondos, y el reembolso debería verse reflejado entre 14 y 21 días después. No es necesario realizar ningún trámite adicional si la compra se efectuó en línea.

En caso de haber comprado entradas físicas en taquillas o establecimientos autorizados, el procedimiento puede variar según la boletera. Se recomienda consultar de manera directa con Ticketmaster, eticket o las taquillas oficiales para conocer los pasos específicos. Es importante conservar el comprobante de compra y estar atento a los comunicados oficiales para evitar contratiempos.

La Dinastía Aguilar enfrenta rechazo en México y Estados Unidos

La cancelación de los conciertos de Pepe Aguilar replica un patrón reciente en la dinastía Aguilar. Los problemas de venta no se limitan al patriarca, pues Leonardo Aguilar ha registrado ventas menores al cinco por ciento en algunas presentaciones individuales, según cifras reportadas por promotores y boleteras.

Entre las principales razones de este rechazo destacan las polémicas personales y familiares. El romance y boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal, tras la ruptura de este con la cantante argentina Cazzu, provocó críticas y acusaciones de toxicidad hacia la familia. Las declaraciones de Ángela sobre ser “25% argentina” después del Mundial de Qatar continúan impactando negativamente en la percepción del público mexicano.

La Dinastía Aguilar enfrenta rechazo en México y Estados Unidos (Captura de pantalla/YouTube: Tony Dandrades)
La Dinastía Aguilar enfrenta rechazo en México y Estados Unidos (Captura de pantalla/YouTube: Tony Dandrades)

La actitud de Pepe Aguilar en redes sociales, al responder de forma tajante o minimizar las críticas, ha generado una mayor desconexión con su audiencia. En una ocasión, el cantante se comparó con “cucarachas” al afirmar que puede sobrevivir a cualquier ataque.

El contraste entre la imagen y la realidad de los shows

En redes sociales, especialmente en TikTok, usuarios han desmentido los supuestos “sold outs” que promocionan los Aguilar. Videos muestran recintos a media capacidad, lo que afecta la credibilidad del cantante. En algunos eventos se recurrió a promociones como el cuatro por uno o incluso regalar boletos para evitar que los recintos lucieran vacíos.

Las plataformas oficiales muestran que la única fecha vigente de Pepe Aguilar en Estados Unidos aún tiene una amplia disponibilidad de boletos. Para consultar el estado de las fechas o los procesos de reembolso, se recomienda revisar las páginas oficiales de Ticketmaster, eticket o acudir a las taquillas autorizadas.

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