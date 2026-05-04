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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de mayo: madre buscadora exige avances a gobernadora interina de Sinaloa por desaparición en Mazatlán

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos que suceden en el país

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13:09 hsHoy

Madre buscadora exige avances a gobernadora interina de Sinaloa por desaparición en Mazatlán

Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, exigió a la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, avances en la investigación por la desaparición de su hijo, ocurrida el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, al señalar que a casi siete meses del caso no existen resultados. También pidió una reestructuración de la Fiscalía estatal y que se investigue a todos los actores relacionados con el entorno donde fue visto por última vez.

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