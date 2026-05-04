Entrega de tarjetas Beca Rita Cetina 2026: el aviso de seguridad importante a los beneficiarios de primaria

La Beca Rita Cetina extenderá su cobertura para alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública del país. El programa llevó a cabo un periodo de registros durante marzo

La Beca Rita Cetina extenderá su cobertura para alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública del país. El programa llevó a cabo un periodo de registros durante marzo, y ahora, los nuevos beneficiarios esperan su tarjeta del Bienestar donde podrán recibir el dinero al que accederán.

La iniciativa entregará un recurso económico anual de 2 mil 500 pesos para el apoyo de uniformes y útiles escolares. El objetivo es evitar la deserción escolar y contribuir con esta ayuda monetaria para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

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Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Entrega de tarjetas y próximo depósito a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para niños de primaria se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio. Los padres de familia o tutores deberán acudir con la siguiente documentación para recoger el plástico.

Documentos de la padre, madre o tutor

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Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

De la o el estudiantes

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)

En cuanto al depósito, el primer pago de la beca para los alumnos de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

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Cabe señalar que al igual que con los alumnos de secundaria, cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito, recibirá un monto adicional.

1 alumno inscrito | 2 mil 500 pesos

2 alumnos inscritos | 5 mil pesos

3 alumnos inscritos | 7 mil 500 pesos

El aviso de seguridad sobre la entrega de tarjetas Bienestar para la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez advirtió a los beneficiarios sobre la presencia de páginas falsas que buscan engañar a quienes consultan información sobre apoyos federales. A través de su cuenta oficial en X, la dependencia exhortó a verificar que toda consulta se realice en https://gob.mx/becasbenitojuarez y a seguir únicamente las redes oficiales, incluidas las del coordinador nacional, Julio León, para evitar fraudes y estafas.

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“Aguas con las páginas falsas. Cuando busques información relacionada con tu Beca Bienestar, comprueba que sea en nuestro sitio oficial: https://gob.mx/becasbenitojuarez. Activa la de nuestras redes y las del coordinador nacional, Julio León. No caigas en fraudes y estafas”, indicó la dependencia.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez advirtió a los beneficiarios sobre la presencia de páginas falsas (X@BecasBenito)

La meta para este año es alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina beneficie a más de 20 millones de personas en total. A comienzos de 2026, más de 8.4 millones de alumnos de primaria ya reciben este apoyo, junto a más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria que también integran el programa.

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