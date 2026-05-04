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Entrega de tarjetas Beca Rita Cetina 2026: el aviso de seguridad importante a los beneficiarios de primaria

Los nuevos beneficiarios podrán cobrar el dinero de forma directa a través del plástico

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La Beca Rita Cetina extenderá su cobertura para alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública del país. El programa llevó a cabo un periodo de registros durante marzo
La Beca Rita Cetina extenderá su cobertura para alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública del país. El programa llevó a cabo un periodo de registros durante marzo

La Beca Rita Cetina extenderá su cobertura para alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública del país. El programa llevó a cabo un periodo de registros durante marzo, y ahora, los nuevos beneficiarios esperan su tarjeta del Bienestar donde podrán recibir el dinero al que accederán.

La iniciativa entregará un recurso económico anual de 2 mil 500 pesos para el apoyo de uniformes y útiles escolares. El objetivo es evitar la deserción escolar y contribuir con esta ayuda monetaria para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

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Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

Entrega de tarjetas y próximo depósito a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para niños de primaria se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio. Los padres de familia o tutores deberán acudir con la siguiente documentación para recoger el plástico.

Documentos de la padre, madre o tutor

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  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)
  • Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

De la o el estudiantes

  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)
Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)
Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, confirmó la fecha del primer depósito de la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para los niños de primaria que se registraron durante marzo (Cortesía)

En cuanto al depósito, el primer pago de la beca para los alumnos de primaria se llevará a cabo en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar.

Cabe señalar que al igual que con los alumnos de secundaria, cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito, recibirá un monto adicional.

  • 1 alumno inscrito | 2 mil 500 pesos
  • 2 alumnos inscritos | 5 mil pesos
  • 3 alumnos inscritos | 7 mil 500 pesos

El aviso de seguridad sobre la entrega de tarjetas Bienestar para la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez advirtió a los beneficiarios sobre la presencia de páginas falsas que buscan engañar a quienes consultan información sobre apoyos federales. A través de su cuenta oficial en X, la dependencia exhortó a verificar que toda consulta se realice en https://gob.mx/becasbenitojuarez y a seguir únicamente las redes oficiales, incluidas las del coordinador nacional, Julio León, para evitar fraudes y estafas.

“Aguas con las páginas falsas. Cuando busques información relacionada con tu Beca Bienestar, comprueba que sea en nuestro sitio oficial: https://gob.mx/becasbenitojuarez. Activa la de nuestras redes y las del coordinador nacional, Julio León. No caigas en fraudes y estafas”, indicó la dependencia.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez advirtió a los beneficiarios sobre la presencia de páginas falsas (X@BecasBenito)
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez advirtió a los beneficiarios sobre la presencia de páginas falsas (X@BecasBenito)

La meta para este año es alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina beneficie a más de 20 millones de personas en total. A comienzos de 2026, más de 8.4 millones de alumnos de primaria ya reciben este apoyo, junto a más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria que también integran el programa.

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