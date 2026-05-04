Christian Nodal vs su papá: por qué “le robó” su propio nombre y la indemnización millonaria que no podría pagar (RS)

La disputa por el control de la marca personal de Christian Nodal enfrenta al cantante con su padre, Jaime González, quien renovó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la titularidad del nombre del artista hasta el año 2036.

La situación se agrava porque el intérprete no puede usar su propio nombre para proyectos independientes sin autorización de su familia, lo que lo llevó a registrar la denominación “El Forajido” como nueva identidad comercial.

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Jaime González mantiene el control legal de “Christian Nodal” hasta 2036

En abril de 2026, se confirmó que Jaime González registró de nuevo la marca “Christian Nodal” a su favor ante el IMPI, asegurando la exclusividad sobre el nombre, la imagen y la producción musical del cantante por una década más. El registro inicial se realizó cuando Nodal era menor de edad y, al alcanzar la mayoría, el artista no solicitó la transferencia del nombre a título personal.

La marca permanece en manos de la empresa familiar JG Music, lo que implica que cualquier uso comercial del nombre “Christian Nodal” requiere la autorización y gestión directa de su padre. El cantante confirmó públicamente que no es el propietario legal de su nombre artístico.

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(IG: @chingonasde_jg)

“El Forajido”: la apuesta de Nodal para recuperar autonomía comercial

Frente a la restricción legal, Christian Nodal inició el 22 de abril de 2026 el registro de la marca “El Forajido” ante el IMPI. El trámite busca establecer una nueva identidad operativa, independiente de su familia y de JG Music, para sus próximos proyectos musicales y comerciales. La solicitud de registro se encuentra en proceso y, hasta el momento, no ha sido resuelta por las autoridades.

La iniciativa surge después de que el artista eliminó publicaciones previas en sus redes sociales y dejó de seguir a sus padres, lo que evidenció un distanciamiento público. El conflicto, que antes circulaba como rumor, ahora se confirma con la aparición de trámites legales y la ausencia de comunicación pública entre ambos.

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El contrato familiar obliga a Nodal a pagar una indemnización millonaria para desvincularse

El cantante mantiene un contrato de representación con la agencia de su familia hasta el año 2035. La rescisión anticipada de este acuerdo exige el pago de una indemnización millonaria, cuyo monto exacto no ha sido precisado y que, según información disponible, podría ser difícil de solventar para el artista en este momento.

Mientras la marca “Christian Nodal” esté a nombre de su padre, el cantante no puede autorizar de manera independiente el uso de su nombre en giras, mercancía o campañas publicitarias. Esta restricción limita su capacidad de negociación y de desarrollo profesional fuera de la estructura familiar.

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A unos días de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, surge información que apunta a una mala relación entre las familias. (@pepeaguilar_oficial)

El conflicto familiar se traslada a lo público y legal

El distanciamiento ya es perceptible en plataformas digitales. Christian Nodal dejó de seguir a sus progenitores y eliminó el contenido relacionado con su familia. El registro de “El Forajido” marca el inicio de una etapa en la que el cantante busca autonomía, aunque todavía enfrenta el obstáculo legal de la titularidad de su propio nombre.

En este contexto, el caso de Nodal expone los riesgos de los registros de marcas artísticas realizados durante la minoría de edad y la dificultad para los músicos de recuperar la propiedad de su identidad comercial una vez alcanzada la adultez.

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