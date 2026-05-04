México

Pensiones Bienestar 2026: Calendario OFICIAL de pagos del bimestre mayo-junio

Los depósitos comenzarán el día de hoy y se realizarán de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario

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Los registros a las Pensiones Bienestar comenzarán en febrero (Gobierno de México)
Los depósitos de las Pensiones del Bienestar comenzarán este lunes 4 de mayo y se realizarán de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario. (Gobierno de México)

Los depósitos de las Pensiones del Bienestar comenzarán este lunes 4 de mayo y se realizarán de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes, la nueva titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, dio a conocer el calendario oficial de pagos que corresponde al bimestre mayo-junio.

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Calendario oficial de pagos de las Pensiones Bienestar bimestre mayo-junio

Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar.

  • Letra A | lunes 4 de mayo de 2026
  • Letra B | martes 5 de mayo de 2026
  • Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026
  • Letra C | jueves 7 de mayo de 2026
  • Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026
  • Letra G | lunes 11 de mayo de 2026
  • Letra G | martes 12 de mayo de 2026
  • Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026
  • Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
  • Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
  • Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
  • Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
  • Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
  • Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
  • Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el apoyo a madres trabajadoras forman parte del esquema.

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Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)
Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)

¿Cómo saber si ya me llegó la pensión?

El calendario oficial permite a los beneficiarios identificar el día exacto en que recibirán el monto de las pensiones, lo que facilita la planificación de sus gastos y aclara inquietudes sobre la disponibilidad de fondos.

Para quienes buscan información sobre sus depósitos, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, tras descargarla en Google Play Store o App Store. La plataforma digital asegura la protección de los datos y agiliza la consulta.

Además, los usuarios que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.

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