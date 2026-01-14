Las 5 verduras con más colágeno que ayudan a tener una piel radiante

El colágeno es una proteína fundamental para mantener la elasticidad, firmeza y resistencia de la piel, los huesos y los tejidos conectivos. Sin embargo, con el paso de los años, su producción natural disminuye, lo que se traduce en arrugas, pérdida de tono y articulaciones más frágiles.
Elementos como la exposición excesiva al sol, el tabaquismo, el estrés y una alimentación deficiente pueden intensificar este proceso. Como indica la Clínica Universidad de Navarra, una forma sencilla de apoyar la síntesis de colágeno es a través de la alimentación.
Se suele recomendar la incorporación en ella de fuentes de colágeno o de nutrientes que favorecen su síntesis. En particular, aparecen ciertas verduras ricas en vitamina C, antioxidantes y minerales.
Consumirlas de manera regular no sólo contribuye a una piel más radiante, sino que también fortalece diversos aspectos de la salud. A continuación, se presentan cinco verduras que se consideran aliadas esenciales para la belleza y la salud cutánea.
Pimiento rojo: fuente de vitamina C y antioxidantes
El pimiento rojo es considerado la verdura más eficaz para apoyar la producción de colágeno. Su elevado contenido de vitamina C facilita la formación de esta proteína, mientras que sus carotenoides antioxidantes protegen las fibras ya existentes frente al daño oxidativo.
- Favorece la elasticidad de la piel.
- Retrasa la aparición de arrugas.
- Refuerza la resistencia de los tejidos.
Consumirlo fresco en ensaladas o asado es una manera práctica de aprovechar sus beneficios.
Brócoli y coles de Bruselas: crucíferas protectoras
Las crucíferas como el brócoli y las coles de Bruselas aportan una combinación de vitamina C, vitamina K, hierro y fibra. Estos nutrientes no sólo estimulan la producción de colágeno, sino que también fortalecen la salud general del organismo.
- Mejoran la firmeza de la piel.
- Favorecen la regeneración celular.
- Protegen contra el envejecimiento prematuro.
Prepararlas al vapor o al horno permite conservar sus propiedades y potenciar su efecto antioxidante.
Espinacas y kale: hojas verdes revitalizantes
Las espinacas y la col rizada (kale) son ricas en vitamina C, hierro y ácido fólico, nutrientes que favorecen la síntesis de colágeno y mejoran la absorción de hierro vegetal. El kale, además, aporta vitamina A y antioxidantes que estimulan la regeneración celular.
- Refuerzan la firmeza y resistencia de la piel.
- Contribuyen a mantener una apariencia luminosa.
- Favorecen la salud de los tejidos conectivos.
Incluir estas hojas verdes en batidos, ensaladas o guarniciones es una forma sencilla de potenciar la vitalidad del organismo.
Ajo y cebolla: el papel del azufre
Además de la vitamina C, el azufre presente en verduras como el ajo y la cebolla también favorece la síntesis de colágeno. Este mineral participa en la formación de los enlaces que le dan estabilidad a la proteína, reforzando su resistencia y durabilidad.
Una dieta variada que combine verduras ricas en vitamina C, antioxidantes y azufre es la mejor estrategia para mantener la piel firme, el cabello fuerte y las articulaciones saludables.