Las 5 verduras con más colágeno que ayudan a tener una piel radiante

El colágeno es una proteína fundamental para mantener la elasticidad, firmeza y resistencia de la piel, los huesos y los tejidos conectivos. Sin embargo, con el paso de los años, su producción natural disminuye, lo que se traduce en arrugas, pérdida de tono y articulaciones más frágiles.

Elementos como la exposición excesiva al sol, el tabaquismo, el estrés y una alimentación deficiente pueden intensificar este proceso. Como indica la Clínica Universidad de Navarra, una forma sencilla de apoyar la síntesis de colágeno es a través de la alimentación.

Se suele recomendar la incorporación en ella de fuentes de colágeno o de nutrientes que favorecen su síntesis. En particular, aparecen ciertas verduras ricas en vitamina C, antioxidantes y minerales.

Consumirlas de manera regular no sólo contribuye a una piel más radiante, sino que también fortalece diversos aspectos de la salud. A continuación, se presentan cinco verduras que se consideran aliadas esenciales para la belleza y la salud cutánea.

Pimiento rojo: fuente de vitamina C y antioxidantes

El pimiento rojo es considerado la verdura más eficaz para apoyar la producción de colágeno. Su elevado contenido de vitamina C facilita la formación de esta proteína, mientras que sus carotenoides antioxidantes protegen las fibras ya existentes frente al daño oxidativo.

Favorece la elasticidad de la piel.

Retrasa la aparición de arrugas.

Refuerza la resistencia de los tejidos.

Consumirlo fresco en ensaladas o asado es una manera práctica de aprovechar sus beneficios.

Brócoli y coles de Bruselas: crucíferas protectoras

Las crucíferas como el brócoli y las coles de Bruselas aportan una combinación de vitamina C, vitamina K, hierro y fibra. Estos nutrientes no sólo estimulan la producción de colágeno, sino que también fortalecen la salud general del organismo.

Mejoran la firmeza de la piel.

Favorecen la regeneración celular.

Protegen contra el envejecimiento prematuro.

Prepararlas al vapor o al horno permite conservar sus propiedades y potenciar su efecto antioxidante.

Espinacas y kale: hojas verdes revitalizantes

Las espinacas y la col rizada (kale) son ricas en vitamina C, hierro y ácido fólico, nutrientes que favorecen la síntesis de colágeno y mejoran la absorción de hierro vegetal. El kale, además, aporta vitamina A y antioxidantes que estimulan la regeneración celular.

Refuerzan la firmeza y resistencia de la piel.

Contribuyen a mantener una apariencia luminosa.

Favorecen la salud de los tejidos conectivos.

Incluir estas hojas verdes en batidos, ensaladas o guarniciones es una forma sencilla de potenciar la vitalidad del organismo.

Ajo y cebolla: el papel del azufre

Además de la vitamina C, el azufre presente en verduras como el ajo y la cebolla también favorece la síntesis de colágeno. Este mineral participa en la formación de los enlaces que le dan estabilidad a la proteína, reforzando su resistencia y durabilidad.

Una dieta variada que combine verduras ricas en vitamina C, antioxidantes y azufre es la mejor estrategia para mantener la piel firme, el cabello fuerte y las articulaciones saludables.