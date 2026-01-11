México

Las 5 frutas con más colágeno que ayudan a tener una piel radiante

La piel necesita una alimentación rica en nutrientes y colágeno para mantener su firmeza y prevenir el envejecimiento prematuro

El aporte de vitaminas, especialmente la C, antioxidantes y compuestos activos que ofrecen ciertos alimentos contribuye a mantener una mejor elasticidad, hidratación y protección frente a daños ambientales en la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel es el órgano más extenso del cuerpo y refleja de manera directa nuestro estado de salud y hábitos de cuidado. Durante el paso del tiempo, la producción natural de colágeno disminuye, lo que provoca pérdida de firmeza, aparición de arrugas y menor elasticidad.

Por ello, incluir alimentos ricos en nutrientes que estimulen la síntesis de colágeno es clave para mantener una apariencia fresca y luminosa.

Entre las opciones naturales, las frutas destacan por su aporte de vitaminas, antioxidantes y compuestos que favorecen la producción de colágeno.

El consumo habitual de frutas como la naranja, el kiwi, la fresa, la papaya y la uva aporta nutrientes esenciales que promueven la regeneración celular, la firmeza y el aspecto saludable de la piel, el cabello y las uñas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Consumirlas de manera regular no solo contribuye a una piel más radiante, sino que también fortalece el cabello, las uñas y las articulaciones. A continuación, se presentan cinco frutas que se consideran aliadas esenciales para la belleza y la salud cutánea.

Naranja

La naranja es una fuente abundante de vitamina C, indispensable para la síntesis de colágeno en el organismo. Además, aporta antioxidantes que protegen la piel del daño causado por los radicales libres.

  • Favorece la producción de colágeno gracias a su alto contenido de vitamina C
  • Protege la piel contra el envejecimiento prematuro
  • Contribuye a una apariencia más firme y luminosa
La naranja destaca como una excelente fuente de vitamina C, clave para la síntesis de colágeno y la protección contra radicales libres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir jugo natural o gajos frescos de naranja es una manera sencilla de potenciar la salud de la piel.

Kiwi

El kiwi es otra fruta rica en vitamina C y en compuestos antioxidantes que estimulan la regeneración celular. Su consumo regular ayuda a mantener la piel hidratada y con mejor textura.

  • Aporta vitamina C en cantidades superiores a la naranja
  • Contiene fibra que favorece la digestión y la absorción de nutrientes
  • Mejora la elasticidad de la piel y reduce la sequedad
Incluir kiwi en la dieta mejora la elasticidad de la piel y la hidratación gracias a su excepcional contenido de vitamina C y fibra. (Imagen Ilustrativa Inbfobae)

Un kiwi al día puede ser suficiente para reforzar las defensas y la producción de colágeno.

Fresa

Las fresas combinan sabor con beneficios para la piel. Su riqueza en antioxidantes y vitamina C las convierte en un alimento que combate la inflamación y el envejecimiento cutáneo.

  • Estimulan la síntesis de colágeno
  • Ayudan a reducir manchas y mejorar el tono de la piel
  • Contienen ácido elágico, que protege contra el daño solar
Las fresas contribuyen a la reducción de manchas, el combate de la inflamación y la mejora del tono de la piel por su riqueza en antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir fresas en ensaladas, batidos o como snack es una forma deliciosa de cuidar la piel.

Papaya

La papaya es reconocida por sus enzimas naturales, como la papaína, que favorecen la regeneración de tejidos y la cicatrización. Además, su aporte de vitamina A y C la convierte en un aliado para la producción de colágeno.

  • Favorece la reparación de la piel dañada
  • Estimula la producción de colágeno y elastina
  • Contribuye a mantener la piel suave y flexible
La papaya favorece la regeneración de tejidos, la cicatrización y el estímulo de colágeno y elastina, esenciales para una piel flexible. (Imagen ilustrativa Infobae)

Consumir papaya en ayunas es una práctica común para aprovechar sus beneficios digestivos y cutáneos.

Uva

Las uvas contienen polifenoles y resveratrol, antioxidantes que protegen la piel del daño ambiental y estimulan la producción de colágeno. Su consumo regular ayuda a mantener una piel joven y saludable.

  • Protegen contra el envejecimiento celular
  • Favorecen la firmeza y elasticidad de la piel
  • Mejoran la circulación, lo que se refleja en un rostro más luminoso
Las uvas protegen la piel del envejecimiento celular con polifenoles y resveratrol, aportando firmeza y luminosidad al rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las uvas, ya sean frescas o en jugo natural, son un complemento ideal para una dieta enfocada en la salud de la piel.

