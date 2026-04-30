Quiénes son ‘La Fresa’ y ‘El Serio’, los capos que podrían tomar las riendas del grupo de ‘El Jardinero’ en el CJNG

Audias Flores Silva, El Jardinero, fue capturado en Nayarit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madrugada del 27 de abril de 2026 marcó el final del reinado de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, en la sierra de Nayarit. Tras meses de vigilancia y un despliegue militar quirúrgico, fuerzas especiales de la Marina lo capturaron cuando intentaba escapar por un desagüe, defendido por 60 sicarios y 30 camionetas blindadas.

La caída del jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó un vacío inmediato en la estructura criminal y abrió el interrogante sobre quién podría tomar las riendas del grupo a su cargo.

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De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, en su podcast Narcosistema, El Jardinero no solo era el principal operador de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en la zona occidente, sino que había construido una red propia con influencia suficiente para operar como un cártel independiente.

Video que muestra un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina un terreno árido, con vistas aéreas de una carretera y dos helicópteros. Las imágenes incluyen tomas cercanas de la aprehensión de una persona en la vegetación. Este metraje corresponde a la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", en Nayarit. (X/@OHarfuch)

Tras su detención, han surgido al menos dos nombres con potencial de sucesión: Raúl Morín, alias “La Fresa”, y Francisco Jaramillo Valdovinos, “El Serio”.

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Así operaba la facción de El Jardinero

Audias Flores Silva nació el 19 de noviembre de 1980 en Huetamo, Michoacán. Operaba en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Guerrero y Michoacán, y era conocido también por los alias El Comandante, El Brado 2, El Audi y El Mata Jefes.

Estuvo preso en Estados Unidos y México; el primero país que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

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Flores Silva cuenta con antecedentes judiciales: en 2015, fue señalado por orquestar una emboscada contra policías en Soyatlán, Jalisco. En noviembre de 2023, un operativo en Zapoapan, Jalisco, intentó capturarlo tras un ataque contra agentes en Teocaltiche, sin éxito.

(Foto: DEA)

Más allá de su rol como presunto sucesor de El Mencho, El Jardinero dirigía una red nacional de extorsión a transportistas en las principales carreteras del país.

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Su control logístico abarcaba rutas clave en Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala y Puebla, y afectaba la logística de mercancías y combustibles.

Además, coordinaba operaciones de trasiego de cocaína, heroína, metanfetaminas y otras drogas hacia Estados Unidos, y estaba involucrado en actividades de comercialización ilegal de hidrocarburos, secuestros, homicidios, tráfico de armas, despojo de propiedades y extorsión.

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La Fiscalía General de la República (FGR) también le imputa violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de los cargos por asociación delictuosa, delitos contra la salud y portación de arma de fuego. El sujeto es requerido con fines de extradición por el Distrito de Columbia en Estados Unidos.

Quiénes son La Fresa y El Serio

Al menos dos personajes podría quedar al frente. (Especial)

En la primera línea de sucesión estaría Raúl Morín, conocido como La Fresa. Según información publicada por Milenio, informes estadounidenses lo señalan como el principal candidato para liderar la facción que deja El Jardinero.

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La Fresa ha mantenido un perfil discreto, pero las autoridades lo vinculan directamente con la gestión de rutas de drogas, el cobro de piso y la administración de recursos ilícitos en la zona de Ixtlán del Río.

“Aunque no está confirmado, los informes de la DEA de abril de 2026 indican que un posible lugarteniente de Flores Silva es Raúl Morín, La Fresa, quien podría ser su sucesor tras el arresto (de El Jardinero), aunque la facción es lo suficientemente grande como para tener varios planes de sucesión potenciales en marcha”, apuntan.

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(Redes sociales)

El otro gran aspirante es Francisco Jaramillo Valdovinos, alias El Serio o El Seriecito. Identificado como uno de los operadores más confiables de El Jardinero, El Serio ha sido clave en la expansión del CJNG en Guerrero, Morelos y Zacatecas. Investigaciones de la DEA revelan que lidera brazos armados como “La Seriesada” y que coordina redes de lavado de dinero, con conexiones directas a Houston y la compra-venta de dispositivos electrónicos para mover capitales ilícitos.

En 2023, autoridades mexicanas anunciaron su muerte tras un ataque en Oaxaca, pero investigaciones posteriores y operaciones financieras rastreadas por agencias de Estados Unidos desmintieron que hubiera fallecido.

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Entre 2023 y 2025, la DEA y autoridades estadounidenses llevaron a cabo la llamada “Operación Noch”, enfocada en desmantelar una red internacional de lavado de dinero vinculada al CJNG y coordinada por El Serio.

La investigación, que duró 21 meses, resultó en la detención de 29 personas, el decomiso de 85 kilogramos de metanfetamina, 10 kilogramos de cocaína, 17 armas de fuego y más de un millón de dólares en cuentas bancarias y efectivo. De acuerdo con la acusación presentada ante el Distrito Sur de Texas, El Serio coordinaba el traslado de dinero ilícito a través de compras de teléfonos celulares y casas de cambio, facilitando el lavado de recursos.

El Serio ha sido documentado en videos celebrando su cumpleaños con corridos, armas automáticas y rodeado de sicarios. Originario de Guerrero y vinculado a familias políticas locales, se le atribuye el liderazgo en la disputa contra la Familia Michoacana en Tierra Caliente.

El círculo cercano de El Jardinero

Retrato de Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, un presunto líder del CJNG, con una banda negra sobre sus ojos y el logo del cartel discretamente visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la periodista Anabel Hernández, la estructura de confianza de El Jardinero estaba integrada por varios operadores de peso que también podrían influir en el reacomodo del CJNG en esa región.

Entre los más destacados figura Alberto Pineda, alias El Cheneke, brazo derecho de Flores Silva, experto en rutas transfronterizas y responsable de diseñar esquemas de tráfico y lavado de dinero. El Cheneke, según la escritora, representó a El Jardinero en reuniones clave con otros lugartenientes cuando este no podía acudir personalmente, y su conocimiento de la frontera lo convirtió en pieza indispensable para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Otro operador clave es un hombre identificado como El Ruso, encargado específicamente de la compra de voluntades políticas y de financiar campañas electorales en regiones bajo influencia del cártel.

Además el círculo de confianza de El Jardinero incluía a mandos como El Cejas, El Flaco, Barreto, Gavilán y Sánchez, cuyos apodos aparecen recurrentemente en reportes de inteligencia y testimonios internos, sin que hasta ahora se sepan sus nombres.