Galletas saladas de avena y queso: crocantes, bajas en carbohidratos y sin azúcar

Una pila de galletas saladas con queso rallado y granos de pimienta negra se presenta en un plato artesanal, ofreciendo un aperitivo sencillo y sabroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma tostado de la avena recién horneada y el toque picante de la pimienta negra logran algo único en estas galletas saladas.

Perfectas para una picada, para acompañar una sopa o como snack en cualquier momento del día, combinan lo crujiente con el sabor del queso fundido y la frescura de la pimienta recién molida.

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Este tipo de galletitas caseras se ganó un lugar en reuniones, alejándose de lo dulce para mostrar que la avena también puede ser protagonista en sabores salados. Fáciles de hacer, admiten infinitas variantes según el queso y las especias elegidas.

Receta de galletas saladas de avena, queso y pimienta

Las galletas saladas de avena, queso y pimienta son bocados crocantes hechos a base de avena arrollada, queso rallado, huevo y un toque de pimienta.

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Sencillas y rápidas, se pueden hornear y guardar para tener siempre algo rico y diferente a mano.

Un plato artesanal presenta galletas saladas redondas, algunas cubiertas con queso rallado, acompañadas de una pila de queso rallado y granos de pimienta negra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

120 gr de avena arrollada fina 80 gr de harina integral (o común) 1 huevo 60 gr de queso duro rallado (sardo, parmesano o reggianito) 40 ml de aceite neutro o de oliva 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de pimienta negra molida (ajustar al gusto) 1/2 cucharadita de polvo para hornear 2-3 cucharadas de agua fría (si hace falta para unir la masa)

Cómo hacer galletas saladas de avena, queso y pimienta, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Preparar una placa con papel manteca o aceitar apenas la base. En un bol, mezclar la avena, la harina, el polvo para hornear, la sal y la pimienta. Agregar el queso rallado y mezclar. Incorporar el huevo y el aceite. Unir con cuchara hasta obtener una masa. Si queda muy seca, agregar agua de a cucharadas. Estirar la masa entre dos hojas de papel manteca, hasta 0,5 cm de espesor. Cortar galletitas con cortante o cuchillo. Colocar en la placa dejando espacio entre ellas. Hornear 18-20 minutos, hasta que estén doradas y firmes. Dejar enfriar sobre rejilla antes de guardar.

Consejos técnicos:

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Usar queso bien seco y rallado grueso para más sabor.

Estirar la masa fina para lograr galletas bien crocantes.

No sobrecocinar: sacar apenas estén doradas, terminan de endurecerse al enfriar.

Una mano sumerge una galleta redonda y salada en un cremoso dip de queso o paté, mostrando la textura rica y elástica del alimento en un momento de disfrute culinario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 25 a 30 galletas pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 55 kcal

Grasas: 2,5 gr

Carbohidratos: 6 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En frasco hermético, duran hasta 7 días a temperatura ambiente. En congelador, hasta 2 meses, separadas por papel manteca.