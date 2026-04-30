México

Maru Campos justifica ausencia en el Senado con lista de extradición de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa

Argumentó su ausencia señalando que quienes la citaron aparecen en la “lista roja” de extradición de EU

Guardar
(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, utilizó la solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa para justificar públicamente su negativa a comparecer ante el Senado de la República.

“¿Cómo iba yo a comparecer en una reunión de trabajo del Senado? Si quienes hacen comparecer a la gobernadora de Chihuahua están en esta lista roja del gobierno de Estados Unidos; nos vamos dando cuenta de quién es quién”, declaró la mandataria panista el miércoles 29 de abril.

PUBLICIDAD

El contexto: extradición de funcionarios de Sinaloa

El martes 28 de abril, el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, entre ellos el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y el gobernador Rubén Rocha Moya.

La solicitud se produjo en paralelo a la convocatoria del Senado a Campos Galván para comparecer ante las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, en el marco del escándalo por la presencia de agentes encubiertos de la CIA en un operativo antidrogas en el municipio de Morelos, Chihuahua.

PUBLICIDAD

Campos aprovechó la coincidencia temporal de ambos hechos para cuestionar la legitimidad de quienes la citaron.

La polémica: agentes de la CIA en Chihuahua

El origen de la citación al Senado se remonta al 19 de abril, cuando dos agentes de la CIA y dos ciudadanos mexicanos murieron durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio conocido como “El Pinal”, en la sierra chihuahuense.

El caso desató un debate sobre posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe la participación operativa de agencias extranjeras en territorio mexicano sin supervisión de la Cancillería. La mandataria argumentó previamente que su ausencia en el Senado respondía a la necesidad de proteger información clasificada de las investigaciones en curso.

La autoridad federal insistió en que la colaboración con organismos internacionales se limita al intercambio de información y no incluye la presencia directa de personal extranjero en territorio nacional. (Infobae-Itzallana)
La autoridad federal insistió en que la colaboración con organismos internacionales se limita al intercambio de información y no incluye la presencia directa de personal extranjero en territorio nacional. (Infobae-Itzallana)

Campos defiende su estrategia de seguridad

En paralelo a la polémica, la gobernadora siguió su agenda institucional. Tras inaugurar una obra para el DIF estatal, señaló que los menores bajo tutela presentan daños neurológicos causados por la violencia del crimen organizado, y reiteró su postura de combate frontal al narcotráfico.

La noche anterior, en un encuentro con empresarios y dirigentes de la COPARMEX en Ciudad Delicias, Campos Galván defendió su gobierno:

  • Afirmó que la paz y seguridad ciudadana son “el ejercicio más acabado de nuestra soberanía”.
  • Ratificó su estrategia de combate al crimen organizado pese a las acusaciones en su contra.
  • Rechazó implícitamente las críticas del gobierno federal sobre el manejo del caso CIA.
El Senado había citado a la mandataria estatal para discutir la presencia de agentes estadounidenses en operativos, mientras su administración argumenta que busca proteger las pesquisas y mantener la confidencialidad de información catalogada como sensible. (Mejorada con IA)
El Senado había citado a la mandataria estatal para discutir la presencia de agentes estadounidenses en operativos, mientras su administración argumenta que busca proteger las pesquisas y mantener la confidencialidad de información catalogada como sensible. (Mejorada con IA)

La pregunta sigue sin respuesta

Con la gobernadora fuera del Senado y la Fiscalía General de la República (FGR) aún investigando qué hacían los agentes estadounidenses en Chihuahua, la pregunta central permanece abierta: ¿Quién autorizó la operación?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la investigación debe continuar, mientras el caso tensiona las relaciones entre el gobierno federal, la administración chihuahuense y Washington.

Temas Relacionados

Maru CampusSenadoSinaloaCIAChihuahua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 30 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 30 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Estas son las mejores frases por el Dia del Niño para enviar por WhatsApp, Facebook e Instagram 2026

Durante 2026, las redes sociales han sido el principal espacio de expresión para felicitar a quienes celebran esta fecha

Estas son las mejores frases por el Dia del Niño para enviar por WhatsApp, Facebook e Instagram 2026

Galletas saladas de avena y queso: crocantes, bajas en carbohidratos y sin azúcar

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Galletas saladas de avena y queso: crocantes, bajas en carbohidratos y sin azúcar

Bombones de coco caseros fáciles: receta dulce, cremosa y rápida para disfrutar

Preparación casera sencilla con ingredientes básicos que ofrece un resultado suave y adaptable para distintos gustos y ocasiones

Bombones de coco caseros fáciles: receta dulce, cremosa y rápida para disfrutar

Asesinan a “El Borrego”, líder de taxistas en Tecolutla: se encontraba con su esposa e hijos

El dirigente transportista fue atacado por hombres armados dentro de un hotel en Monte Gordo

Asesinan a “El Borrego”, líder de taxistas en Tecolutla: se encontraba con su esposa e hijos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a “El Borrego”, líder de taxistas en Tecolutla: se encontraba con su esposa e hijos

Asesinan a “El Borrego”, líder de taxistas en Tecolutla: se encontraba con su esposa e hijos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de abril: así trasladaron a “El Jardinero” al penal El Altiplano, tras ser vinculado a proceso

Trasladan a ‘El Jardinero’, líder del CJNG, al penal de El Altiplano

Quiénes son ‘La Fresa’ y ‘El Serio’, los capos que podrían tomar las riendas del grupo de ‘El Jardinero’ en el CJNG

El polémico saludo que ‘El 40′, capo del Cártel de Sinaloa, le habría enviado a Maza Clan en La Mansión VIP

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen públicamente en Hermosillo a días de su aniversario

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen públicamente en Hermosillo a días de su aniversario

Guadalupe Pineda lamentó la cancelación de la boda de Ángela Aguilar y Nodal: defendió a su sobrina de ataques en redes

Alessandra Rosaldo reacciona a la millonaria fortuna de Eugenio Derbez que circula en internet: “La gente puede creer que eso tienes en el banco”

BTS México 2026: las seis canciones sorpresa que podrían sonar en sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Resurge video donde Leonardo Aguilar criticó a Emiliano y lo descartó de la gira familiar: “No canta, no entretiene”

DEPORTES

Esta es la razón por la que Canelo Álvarez estará en la pelea de David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez

Esta es la razón por la que Canelo Álvarez estará en la pelea de David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 30 de abril: servicios de emergencia laboran por un percance en Circuito Interior

Toluca pierde 2-1 ante el LAFC en el tiempo extra: así fueron los goles en el BMO Stadium

Es un hecho, Canelo Álvarez asistirá a la pelea del Zurdo Ramírez vs David Benavidez

Estadio Ciudad de México acelera últimos detalles en su remodelación: estas son las nuevas butacas que están instalando