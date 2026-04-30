Guadalupe Pineda lamentó la cancelación de la boda de Ángela Aguilar y Nodal: defendió a su sobrina de ataques en redes

Una vez más la intérprete lamentó la postergación del enlace entre su sobrina y Nodal, y defendió a la familia Aguilar de las críticas y especulaciones surgidas en redes sociales tras la suspensión de la ceremonia (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

La cancelación de la boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal dejó a varios miembros de la familia Aguilar con sentimientos encontrados como fue el caso de Guadalupe Pineda, reconocida intérprete y tía de la joven cantante que meses antes había revelado su deseo de interpretar el “Ave María” durante la ceremonia.

La noticia sobre la suspensión del enlace se difundió luego de que Nodal confirmara en una entrevista que el evento no se realizaría como estaba planeado. El rancho “El Soyate”, propiedad de la familia Aguilar en Zacatecas, sería el lugar elegido para la celebración, pero la situación de inseguridad en la región llevó a la pareja a reconsiderar su decisión.

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Guadalupe Pineda respaldó a Ángela Aguilar frente a la ola de comentarios negativos y destacó la importancia de la ética en el uso de redes sociales, pidiendo respeto para los involucrados. (Captura de pantalla)

Guadalupe Pineda compartió recientemente con la prensa su sentir sobre la cancelación del evento y la polémica que rodea a su sobrina desde hace 2 años. “Qué tontería, ¿verdad? Cuando uno quiere que toda la gente sea feliz, digo, yo no sé si se debe a eso o qué, pero hay algo que no te falla. El talento, el talento es indiscutible y se demuestra quién es quién cuando estás en un escenario”, expresó la cantante.

La artista también destacó la unión familiar y el apoyo que existe entre los integrantes de la dinastía Aguilar. “Lo que sí te puedo decir es que hay mucho cariño, mucho amor en toda la familia, que a veces salen cosas que uno ni, ni, que ni pasaron, eh, pero que, pues bueno, somos figuras públicas y a veces suceden esas cosas”, afirmó.

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La intérprete, quien prepara un concierto en el Teatro Metropolitan para celebrar a las madres, señaló que la inseguridad no solo afecta a Zacatecas, sino a todo el país. “Bueno, es que las cosas están difíciles, no nada más en el estado de Zacatecas. Yo creo que en todo el país estamos viviendo algo complicado y espero y creo que las autoridades están haciendo algo por mejorar, eh, que, que estemos más seguros todos los ciudadanos”, manifestó.

La artista, quien celebrará a las madres en el Teatro Metropolitan, llamó a la unión familiar ante la adversidad. (Instagram/Cuartoscuro)

De esta manera, Guadalupe Pineda lamentó que la situación actual impidiera la realización de un evento familiar tan esperado y reiteró su deseo de participar en la ceremonia con una interpretación especial. La postergación de la boda dejó en pausa la intención de la cantante de rendir homenaje a su sobrina con el “Ave María”.

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En medio de la controversia y los rumores sobre una supuesta separación, Guadalupe Pineda defendió a Ángela Aguilar y cuestionó los ataques en redes sociales. “Yo creo que las redes sociales son maravillosas. Todo depende de la ética con que lo manejes, con tu conciencia que digas: ‘Voy a atacar, ¿voy a ser cobarde para atacar a alguien? ¿O voy a procurar ser una buena persona, un buen ser humano, para ser una sociedad mejor, un mundo mejor finalmente?’”, señaló.

La intérprete enfatizó el papel de la ética personal en el uso de las plataformas digitales y pidió respeto para su sobrina y para la familia.

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