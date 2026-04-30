LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

Así, la expectativa es alta entre las dos aficiones, con jugadores de jerarquía en ambos lados y la ilusión de alcanzar la final continental. El resultado de este primer duelo será clave para definir la serie, que se cerrará en el Estadio Nemesio Diez .

Ambos conjuntos llegan a esta instancia tras eliminar a rivales de peso en cuartos de final. El LAFC superó a Cruz Azul , mientras que el Toluca dejó fuera al LA Galaxy con una contundente actuación ofensiva.

El LAFC y el Toluca llegan a la semifinal de la Concacaf Champions Cup 2026 con un duelo que reúne a dos de los equipos más consistentes del torneo. El encuentro de ida se disputa en el BMO Stadium de Los Ángeles , donde el equipo local buscará sacar ventaja frente al actual bicampeón de la Liga MX .

El puesto de tacos El Remolkito se vistió de gala al recibir a Heung-Min Son y Hugo Lloris tras el partido de LAFC en el Estadio Cuauhtémoc .

Durante su visita a México para su encuentro de cuartos frente a Cruz Azul , las figuras del LAFC se dieron cita en emblemáticos tacos del Estado de Puebla :

La reciente convocatoria rumbo al Mundial de 2026 continúa generando reacciones dentro del futbol mexicano. Este martes 28 de abril, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre , reveló la lista de 12 jugadores provenientes de la Liga MX que formarán parte del grupo, pero una ausencia llamó particularmente la atención: la de Marcel Ruiz , mediocampista de Toluca.

La reciente convocatoria presentada por Javier Aguirre de los jugadores de la Liga MX que asistirán al Mundial 2026 fue un tema de debate durante toda la semana. En este caso, causó repercusiones dentro del vestidor escarlata:

Las estrellas del LAFC ya se encuentran en el BMO Stadium :

LAFC presenta al once inicial que saltará a la cancha para enfrentar a Toluca :

Toluca ya calienta en la cancha del BMO Stadium :

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