México

¿Tomar magnesio o colágeno engorda?

Las opiniones médicas desmienten creencias populares y explican que el aporte calórico de estos suplementos es mínimo y su función principal es fortalecer huesos, piel y metabolismo

Pastillas de colágeno marino (Pexels)
Pastillas de colágeno marino (Pexels)

En el mundo de los suplementos alimenticios abundan los mitos y creencias que generan dudas entre quienes buscan mejorar su salud. Uno de los más comunes es la idea de que el magnesio o el colágeno pueden provocar aumento de peso. Esta percepción se ha extendido en conversaciones cotidianas y redes sociales, pero carece de sustento científico.

La realidad es que tanto el magnesio como el colágeno cumplen funciones específicas en el organismo y no están diseñados para alterar el peso corporal de manera directa.

El colágeno es una proteína estructural que aporta muy pocas calorías, mientras que el magnesio es un mineral esencial que no aporta energía. Entonces, ¿de dónde surge el mito y qué efectos reales tienen estos suplementos?

el magnesio como el colágeno
el magnesio como el colágeno cumplen funciones específicas en el organismo y no están diseñados para alterar el peso corporal de manera directa. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

El colágeno y sus aportes calóricos

El colágeno hidrolizado, la forma más común de consumo, aporta alrededor de 35 a 40 calorías por cada 10 gramos, lo equivalente a una fruta pequeña. No contiene grasas ni azúcares añadidos de manera natural, por lo que su impacto en el peso corporal es mínimo. Su función principal es fortalecer la piel, articulaciones y huesos, además de apoyar la recuperación muscular.

El mito de que “engorda” suele provenir de productos comerciales que incluyen saborizantes, azúcares o mezclas con otros ingredientes que sí aumentan el aporte energético.

La adición de colágeno en
La adición de colágeno en polvo en alimentos y bebidas diarias, promueve el cuidado de la piel y las articulaciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En realidad, el colágeno puede incluso favorecer la sensación de saciedad y contribuir al mantenimiento de la masa muscular, lo que indirectamente ayuda a un metabolismo más activo.

El magnesio y el cuidado del metabolismo

El magnesio no aporta calorías, ya que es un mineral. Su papel está en participar en más de 300 reacciones metabólicas, incluyendo la producción de energía, la contracción muscular y la regulación nerviosa. Por ello, no puede ser responsable de un aumento de peso.

Al contrario, mantener niveles adecuados de magnesio consumiendo semillas, frutos secos, cereales integrales, legumbres y vegetales de hojas verdes favorece la sensibilidad a la insulina, ayuda a regular la glucosa en sangre y mejora la calidad del sueño.

El magnesio ayuda a regular
El magnesio ayuda a regular la glucosa en la sangre y mejorar el metabolismo. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Clínica estética Marbella, estos factores influyen de manera indirecta en el control del peso, ya que un metabolismo equilibrado y un buen descanso reducen la tendencia a comer en exceso o acumular grasa.

Mitos y realidades sobre los cambios de peso que produce el magnesio y el colágeno

La creencia de que el colágeno o el magnesio engordan proviene de la confusión entre suplementos y productos procesados. Mientras que los suplementos puros no alteran el peso, las versiones comerciales con añadidos sí pueden incrementar las calorías. Además, muchas personas asocian cualquier suplemento con cambios en la figura, sin considerar que el verdadero impacto depende del balance energético total de la dieta y el estilo de vida.

A partir de los 30
A partir de los 30 se reduce la producción de colágeno en nuestro organismo. (POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD SM CONTENT STUDIO)

Es por ello que tomar colágeno o magnesio no engorda. El colágeno aporta pocas calorías y el magnesio ninguna. En contraparte, ambos pueden convertirse en grandes aliados para tratar la piel, articulaciones, huesos y metabolismo.

