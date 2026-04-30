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Esta es la razón por la que Canelo Álvarez estará en la pelea de David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez

Saúl Álvarez estará presente en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada este fin de semana

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Especial
Canelo Álvarez y David Benavidez se encontrarán el próximo fin de semana en la T-Mobile Arena, aunque no será para enfrentarse arriba del cuadrilátero. (Instagram @Canelo @davidBenavidez)

Canelo Álvarez y David Benavidez se encontrarán el próximo fin de semana en la T-Mobile Arena, aunque no será para enfrentarse arriba del cuadrilátero.

El Monstruo Mexicano peleará contra Gilberto “Zurdo” Ramírez por los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso crucero. Cabe señalar que para este combate, El Bandera Roja subirá de peso semipesado hasta las 200 libras.

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En entrevista con los medios, Eddy Reynoso, entrenador de Saúl Álvarez aseguró que su peleador estará presente en la arena para apoyar a su compañero de equipo, Jaime Munguía.

Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)
Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)

Canelo Álvarez vs David Benavidez: una pelea que no se dará

La presencia de Álvarez en la velada hará que se junten en la misma sede dos de los peleadores más mediáticos de los últimos años, y es que durante mucho tiempo los aficionados y expertos han pedido un combate entre Canelo y Benavidez, sin embargo, este no ha sucedido.

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Durante varios años, David Benavidez se mantuvo como el rival mandatorio de Saúl “Canelo” Álvarez en las 168 libras, según el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Sin embargo, el púgil jalisciense eligió otras alternativas. Ante esta negativa, Benavidez optó por subir a las 175 libras y, tras la negativa de Dmitry Bivol para enfrentarlo, logró el campeonato mundial en esa división en poco tiempo.

Ahora que El Monstruo Mexicano subirá otra vez más de división, un combate entre ambos se ve cada vez más lejano y casi imposible.

David Benavidez y Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar las peleas en mayo de 2026 (REUTERS)
David Benavidez y Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar las peleas en mayo de 2026 (REUTERS)

¿Quién es el próximo rival de Saúl Álvarez y cuándo pelea?

El siguiente paso en la carrera de Saúl Álvarez parece estar ya casi definido. De acuerdo con el propio peleador, su regreso a los cuadriláteros será el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, donde peleará por un campeonato mundial de los supermedianos nuevamente.

Aunque su rival aún no se oficializa, todo parece apuntar que Christian Mbilli será el elegido. El peleador con raíces francesas fue nombrado campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) hace algunas semanas, además, también fue impuesto por el organismo verde y oro para defender su cinturón en septiembre de 2026, fecha en la que regresará el mexicano a los cuadriláteros.

Contrastes entre Benavidez y Álvarez

La trayectoria de Saúl “Canelo” Álvarez y David Benavidez muestra diferencias notables en la cima del boxeo mundial. Mientras Canelo ha consolidado su presencia como múltiple campeón en cuatro divisiones distintas, el estadounidense de ascendencia mexicana avanza con paso firme en la construcción de su propio legado.

Benavidez, con apenas 28 años, ya presume campeonatos mundiales en dos categorías y un historial invicto de 31 triunfos , con 25 nocauts, sin registrar derrotas ni empates. A pesar de esa marca, su carrera se encuentra en una etapa de consolidación, pues busca sumar títulos en una tercera división y aumentar su impacto en la escena internacional.

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