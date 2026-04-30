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Alessandra Rosaldo reacciona a la millonaria fortuna de Eugenio Derbez que circula en internet: “La gente puede creer que eso tienes en el banco”

La cantante reaccionó con molestia y advirtió que presentar ese tipo de datos como hechos verificados pone en riesgo a cualquier figura pública

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Alessandra Rosaldo
La cantante reaccionó con molestia y advirtió que presentar ese tipo de datos como hechos verificados pone en riesgo a cualquier figura pública. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Alessandra Rosaldo advirtió que publicar cifras sobre la fortuna de su esposo Eugenio Derbez es un acto “irresponsable” que expone a cualquier figura pública a una situación de vulnerabilidad. La cantante hizo la declaración tras ser cuestionada al respecto durante la conferencia de prensa en la que anunció el regreso de Sentidos Opuestos al Auditorio Nacional, el próximo 12 de agosto en la Ciudad de México.

El detonante fue la cifra de 30 millones de dólares que el portal Celebrity Net Worth atribuyó al comediante como patrimonio neto. La publicación generó atención entre los internautas, en parte por la extensa trayectoria del actor en producciones como XHDRBZ y La familia P. Luche. Rosaldo dejó en claro que ese número no corresponde a la realidad.

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Rumores de separación envuelven a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo
La integrante de Sentidos Opuestos arremetió contra los portales que atribuyen fortunas exorbitantes a su esposo sin verificación.

La artista fue contundente al describir el riesgo que conlleva ese tipo de publicaciones: “Es muy delicado, porque además ponen unas cantidades exorbitantes de quien sea, y la gente puede creer que eso tienes en el banco. No hay nada más lejano de la realidad que eso”, afirmó entre risas, aunque con evidente molestia reflejada en su rostro.

Asimismo Rosaldo amplió su señalamiento y apuntó directamente a la forma en que esos datos se presentan al público: “Me parece peligroso, me parece un poco irresponsable manejar ese tipo de información, sobre todo darla por hecho, cuando exactamente no lo es”.

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Cabe destacar que desde hace días la cantante ya había alzado la vos y reprobado la difusión de esas cifras y pedido nuevamente mesura a medios y portales digitales: “Es una situación delicada que se divulgue este tipo de información sobre cualquier famoso”, había señalado en una ocasión anterior.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo
La cantante y actriz calificó de irresponsable que sitios publiquen el supuesto patrimonio de Eugenio Derbez y subrayó que divulgar ese tipo de información sobre cualquier famoso "es una situación delicada". (Foto: Captura de pantalla YouTube/Univision)

El llamado de la intérprete de “Amor de papel” apunta a un patrón frecuente en el ecosistema digital: portales especializados publican estimaciones patrimoniales de celebridades sin respaldo documental y las presentan como datos verificados. La cantante subrayó que ese manejo informativo no solo distorsiona la realidad, sino que coloca a las figuras públicas en una posición de riesgo frente a su entorno.

En paralelo a la polémica, Alessandra Rosaldo y su compañero Chacho Gaytán anunciaron con entusiasmo el regreso de Sentidos Opuestos a los escenarios, en este caso el show en el “Coloso de Reforma”. El concierto, según confirmaron ambos integrantes, el repertorio incluirá todos sus éxitos. Los dos artistas expresaron su alegría por volver a ese recinto, uno de los escenarios más representativos de la música en vivo en México.

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