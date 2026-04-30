Es un hecho, Canelo Álvarez asistirá a la pelea del Zurdo Ramírez vs David Benavidez (X/ @Canelo)

Saúl Canelo Álvarez estará como espectador en la cartelera del 2 de mayo en Las Vegas, donde Gilberto Zurdo Ramírez enfrentará a David Benavidez. Eddy Reynoso, entrenador de Canelo, confirmó ante la prensa que el jalisciense acudirá para apoyar a Jaime Munguía, mientras que el anuncio refuerza la importancia del combate y revive las conversaciones sobre futuras peleas entre figuras de primer nivel en el boxeo mexicano.

Luego de que Canelo rechazó en repetidas ocasiones una pelea contra David Benavidez, su presencia en el evento generó una ola de reacciones. Y es que, tras perder los campeonatos y subirse al ring este mes de mayo, ahora Álvarez estará entre el público.

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La asistencia confirmada de Saúl Álvarez a la esperada pelea entre Gilberto Ramírez y David Benavidez en la T-Mobile Arena ha desatado una oleada de expectativa entre la afición nacional. La presencia del boxeador tapatío no solo aumenta el foco sobre el evento, sino que también intensifica la tensión debido a las rivalidades y desafíos recientes entre los protagonistas.

“Aquí va a estar (Canelo) viene a apoyar a Jaime Munguía”, sentenció Eddy Reynosa.

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Lo que se juega en la pelea entre el Zurdo Ramírez y David Benavidez (REUTERS)

Lo que se juega en la pelea entre el Zurdo Ramírez y David Benavidez

El duelo Zurdo Ramírez vs Benavidez es señalado como uno de los momentos clave del año para el boxeo mexicano. Estos dos contendientes han construido trayectorias sólidas y llegan a Las Vegas con el respaldo de sus seguidores. La pelea forma parte de una cartelera que genera atención internacional, marcada por el interés ante la posibilidad de ver nuevos enfrentamientos entre figuras que han cruzado declaraciones y retos en los últimos años.

Durante el entrenamiento público, David Benavidez minimizó la importancia de la asistencia de Canelo Álvarez: “No pienso en Canelo. ¿Qué quieres que te diga? Realmente no significa nada si no quiere pelear, ¿entiendes lo que quiero decir? Si va a estar, genial. Ya sabes, puede venir a disfrutar de la pelea”. Este tipo de declaraciones refleja el trasfondo de tensión y expectativa que envuelve la relación entre ambos boxeadores, ante la constante demanda de la afición por un posible enfrentamiento.

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Gilberto Ramírez y David Benavidez llegan a este combate después de protagonizar carreras que los han colocado entre los nombres más relevantes del boxeo actual (Crédito: REUTERS)

Trayectoria de Canelo, Zurdo Ramírez y David Benavidez en el boxeo mexicano

Gilberto Ramírez y David Benavidez llegan a este combate después de protagonizar carreras que los han colocado entre los nombres más relevantes del boxeo actual. Benavidez fue visto recientemente conversando con Turki Al-Sheikh, quien mostró su interés en organizar una pelea contra Canelo, aunque reconoció la dificultad de concretar el acuerdo en este momento. Mientras tanto, Ramírez ha consolidado su posición con títulos y actuaciones que lo mantienen entre los favoritos de la afición.

El propio Canelo Álvarez, máximo exponente del pugilismo nacional, atraviesa una etapa de recuperación tras haberse sometido a una cirugía en el codo izquierdo. Eddy Reynoso indicó que Canelo no peleará en mayo para recuperarse completamente y que su regreso está previsto para septiembre. Reynoso también adelantó que el próximo rival del tapatío se anunciará en mayo y que Christian Mbilli, campeón regular del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso supermediano desde enero, es el nombre que más suena entre las opciones.

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Entre los logros y hechos recientes vinculados a estos boxeadores destacan:

La obtención de títulos mundiales tanto por Ramírez, Benavidez como por Canelo Álvarez

La irrupción de figuras como Mbilli dentro de la división supermediana

El creciente interés de la fanaticada por ver en el ring un enfrentamiento directo entre Canelo y Benavidez

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