México

BTS México 2026: las seis canciones sorpresa que podrían sonar en sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

El grupo de K-pop tiene tres fechas programadas en la CDMX

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Grupo BTS posando en primer plano con trajes formales frente a un estadio lleno de fans con luces moradas, fuegos artificiales y notas musicales flotando.
BTS se presenta ante un Estadio GNP Seguros abarrotado, donde las luces moradas del ARMY iluminaron la noche con fuegos artificiales y notas musicales que celebraron sus canciones sorpresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BTS esta a días de regresar a México como parte de su gira mundial ARIRANG, una de las más esperadas por el ARMY. El grupo de K-pop originario de Corea del Sur se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, con boletos agotados para todas sus fechas.

Antes de su llegada a la capital mexicana, BTS aún tiene dos conciertos programados en El Paso, Texas, como parte de un recorrido global de 85 fechas por 34 ciudades.

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Tras una larga espera marcada por la pausa obligatoria del grupo debido al servicio militar y meses de incertidumbre en el fandom, la cuenta regresiva ha entrado en su recta final.

Siete miembros de BTS en trajes oscuros posan frente a un estadio con luces violetas y la bandera de México.
La banda surcoreana BTS se presenta en México, desatando la euforia del ARMY ante un estadio iluminado con luces violetas y la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El camino hasta aquí no ha estado exento de desafíos: la demanda de boletos superó cualquier expectativa y generó problemas de acceso y reclamos contra Ticketmaster. Ahora, con la logística prácticamente definida y los fan projects listos para desplegarse en cada fecha, el ambiente en la comunidad es de anticipación y entusiasmo.

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Cuál es el setlist oficial de BTS

El show de BTS en esta gira tiene una duración aproximada de tres horas, con una producción visual masiva, coreografías renovadas y una selección de canciones que recorren varias etapas de su carrera, aunque especialmente ARIRANG.

El setlist oficial es el siguiente:

  1. Hooligan
  2. Aliens
  3. Run BTS
  4. they don’t know ‘bout us
  5. Like Animals
  6. Fake Love
  7. SWIM
  8. Merry Go Round
  9. 2.0
  10. NORMAL
  11. Not Today
  12. Mic Drop
  13. FYA
  14. Fire
  15. Body to Body
  16. IDOL
  17. Come Over
  18. Butter
  19. Dynamite
  20. Canción sorpresa 1
  21. Canción sorpresa 2
  22. Please
  23. Into the Sun
BTS durante un concierto en Seúl. REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY/File Photo
BTS durante un concierto en Seúl. REUTERS FOR EDITORIAL USE ONLY/File Photo

Durante la gira, el grupo interpreta este bloque fijo de canciones principales y, en el encore, añade siete temas adicionales, de los cuales dos cambian cada noche y son considerados las canciones sorpresa.

Hasta el momento, en ninguna ciudad se han repetido las canciones sorpresa, lo que ha elevado la expectativa sobre cuáles serán las seis canciones elegidas para México.

Qué canciones sorpresa ha cantado BTS hasta ahora

Las canciones sorpresa de BTS en la gira ARIRANG se han convertido en uno de los momentos más esperados de cada concierto. La elección de los temas sorpresa no es arbitraria y suele estar relacionada con la historia de BTS en cada país, el idioma local o canciones que han marcado momentos clave para el grupo y el ARMY regional.

Lista de canciones sorpresa interpretadas hasta ahora en la gira ARIRANG:

  • 9 de abril, Corea: “Mikrokosmos”, “I NEED U”
  • 11 de abril, Corea: “DNA”, “Take Two”
  • 12 de abril, Corea: “RUN”, “Spring Day”
  • 17 de abril, Tokio: “Save Me”, “Crystal Snow”
  • 18 de abril, Tokio: “Dope”, “For You”
  • 25 de abril, Tampa: “Permission to Dance”, “Magic Shop”
  • 26 de abril, Tampa: “Boy With Luv”, “Pied Piper”
  • 28 de abril, Tampa: “Life Goes On”, “Silver Spoon (Baepsae)”

Canciones sorpresas en México, según el ARMY

BTS México 2026
Las apuestas de ARMY para sus canciones sorpresa en México. (Instagram)

Cada noche en México tendrá dos temas exclusivos e irrepetibles. Si asistes a las tres fechas, podrías escuchar hasta seis canciones sorpresa diferentes.

En redes sociales, particularmente en X, el ARMY mexicano ha generado un intenso debate sobre cuáles serían las mejores opciones para escuchar en sus fechas en México.

Entre las canciones más mencionadas por las y los fans en la red social X destacan:

  • Airplane Pt.2, por mencionar a la Ciudad de México y al mariachi, considerada por muchos como la apuesta más obvia.
  • Home, por sus versos en español y por lo que significa para el ARMY mexicano.
  • Black Swan y Heartbeat, valoradas por su significado emocional, aunque algunos lo consideran poco probable.
  • Silver Spoon (Baepsae), So What, ON, Spine Breaker, Pied Piper y Anpanman, reconocidas por su energía y por ser favoritas en el fanchant latinoamericano, aunque algunas de éstas ya estarían descartadas, pues ya sonaron en otras fechas.
  • Young Forever, Cypher Pt.3/4, Love Maze, Wings, Jump, Blood Sweat & Tears, No More Dream y Dionysus, entre otras, forman parte de las listas de deseos del público mexicano.

Algunos fans argumentan que México es reconocido por la intensidad de su público, por lo que no sería extraño que BTS elija canciones que permitan un ambiente vibrante y la participación masiva del ARMY en los coros.

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