Estadio Ciudad de México acelera últimos detalles en su remodelación: estas son las nuevas butacas que están instalando

Estadio Ciudad de México acelera últimos detalles en su remodelación (FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM)

La Selección Mexicana ya estrenó la cancha del renovado Estadio Ciudad de México, también los clubes como América y Cruz Azul volvieron a la localía en el emblemático Coloso de Santa Úrsula. Ahora el Estadio Banorte se prepara para recibir los compromisos de Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Pero, en medio de la reanudación de las actividades en el Estadio Azteca, la otra cara del inmueble es la evidencia de los trabajos forzados que aún se están realizando, recientemente en redes sociales se viralizaron imágenes que mostraron detalles de cómo son las nuevas butacas del inmueble.

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Cabe recordar que cuando se jugó el México vs Portugal, en las gradas se leía el nombre del banco patrocinador del proyecto de remodelación; sin embargo, para la Copa Mundial 2026, la FIFA exigió que los inmuebles no muestren imágenes alusivas a marcas comerciales, por ello continúa la remodelación del estadio.

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca

Las nuevas butacas rojas y blancas del Estadio Banorte se aprecian en las gradas del estadio de fútbol mientras los trabajos de remodelación continúan antes del inicio de la temporada. (X/ @MXESTADIOS)

En redes sociales se filtraron imágenes de que cambiaron las butacas del Estadio Banorte nuevamente, esto para retirar las imágenes de los patrocinadores. Ahora los asientos son de color negro, lo que contrasta con el resto de los asientos de color rojo y blanco.

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Las secciones más próximas a la cancha con las que están siendo adecuadas con estos nuevos asientos. De acuerdo con las imágenes que compartió la cuenta @MXESTADIOS se puede apreciar la nueva imagen de la zona de tribuna. Cabe recordar que durante el juego de leyendas México vs Brasil, esta zona permaneció cubierta con lonas publicitarias, pues no lograron estar habilitadas a tiempo para el evento.

La remodelación de las butacas en el Estadio Banorte avanza, mostrando filas de asientos negros modernos y el área de la banca lista para recibir a los equipos.

Dueños del Estadio Azteca desmienten que asientos no tengan visibilidad a la cancha tras remodelación

Grupo Ollamani, propietario del Estadio Azteca, rechazó que existieran asientos sin visibilidad a la cancha tras la última remodelación del recinto. En un comunicado difundido, la empresa afirmó de manera tajante que las zonas señaladas por la prensa no estuvieron disponibles para la venta de boletos.

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Después de que ESPN México denunció que algunos lugares del estadio no ofrecían visibilidad al campo, Grupo Ollamani puntualizó que “las ubicaciones a las que hacen referencia NO están consideradas para la venta de boletos”. El grupo señaló que esto se explicó a representantes de la prensa durante una visita previa a las instalaciones.

La remodelación de las butacas en el Estadio Banorte avanza, mostrando filas de asientos rojos y blancos listos para recibir a los aficionados.

El área de prensa de Ollamani insistió en que ningún boleto se vendió en espacios donde no se pudiera ver la cancha y agregó que la prioridad principal fue “garantizar la mejor experiencia de todos” para los asistentes, de acuerdo con su comunicado oficial publicado en redes sociales.

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La polémica inició luego de que aficionados y medios destacaron en redes sociales supuestas restricciones de visibilidad en algunos de los asientos recientemente remodelados.