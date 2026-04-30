Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 30 de abril: presencia de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgente

Se registra afectación vial en la zona, por lo que se recomienda circular con precaución.

Servicios de emergencia laboran por un percance en Circuito Interior (Melchor Ocampo) con dirección al norte, a la altura de Parque Vía , en la colonia San Rafael , alcaldía Cuauhtémoc .

Presencia de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes , alcaldía Cuauhtémoc , sin afectación a la circulación.

Últimas noticias

Sheinbaum ve posibles tintes políticos en las acusaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya: “Nunca había pasado” La mandataria reiteró que su gobierno espera las pruebas que demuestren la culpabilidad de los funcionarios

Crumble de manzana, frutos rojos con avena: postre con fibra y antioxidantes para tu corazón Te decimos cómo puedes preparar esta receta desde tu casa

Reportan que Israel Reyes habría viajado a Europa para analizar ofertas de clubes Hoy, Reyes atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera

Registraron tu CURP en un celular que no es tuyo: cuidado, te pueden vaciar la cuenta del banco Se recomienda contactar a la operadora y acudir presencialmente con identificación para solicitar la baja y proteger tus datos