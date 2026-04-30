Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 30 de abril: presencia de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgente

14:21 hsHoy
Presencia de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc, sin afectación a la circulación.
Se recomienda manejar con precaución.
13:17 hsHoy
Servicios de emergencia laboran por un percance en Circuito Interior (Melchor Ocampo) con dirección al norte, a la altura de Parque Vía, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
Se registra afectación vial en la zona, por lo que se recomienda circular con precaución.
Alternativa vial: Av. Insurgentes
13:17 hsHoy