México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 30 de abril: presencia de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgente

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14:21 hsHoy

Presencia de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc, sin afectación a la circulación.

Se recomienda manejar con precaución.

13:17 hsHoy

Servicios de emergencia laboran por un percance en Circuito Interior (Melchor Ocampo) con dirección al norte, a la altura de Parque Vía, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Se registra afectación vial en la zona, por lo que se recomienda circular con precaución.

Alternativa vial: Av. Insurgentes

13:17 hsHoy

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