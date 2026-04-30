México

Asesinan a “El Borrego”, líder de taxistas en Tecolutla: se encontraba con su esposa e hijos

El dirigente transportista fue atacado por hombres armados dentro de un hotel en Monte Gordo

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El líder transportista fue asesinado dentro de un hotel en la comunidad de Monte Gordo, Tecolutla. (Foto cortesía PNC)
El líder transportista fue asesinado dentro de un hotel en la comunidad de Monte Gordo, Tecolutla. (Foto cortesía PNC)

La violencia en el norte de Veracruz golpeó nuevamente al gremio de taxistas luego de que fue asesinado a balazos Josué Bandala, conocido como “El Borrego”, líder de transportistas en la comunidad de Casitas, en el municipio de Tecolutla. El ataque ocurrió frente a su esposa e hijos, en un hecho que evidenció el nivel de inseguridad que enfrenta la región.

De acuerdo con los reportes, el dirigente fue interceptado por hombres armados en la zona de Monte Gordo, cuando se encontraba en el hotel Marbella, lugar donde presuntamente también se desempeñaba como gerente. Los agresores irrumpieron en el sitio y dispararon de manera directa contra él, provocando su muerte inmediata.

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El crimen ocurrió cuando Bandala se disponía a trasladar a su familia a la escuela, lo que agravó el impacto del hecho por haberse cometido en presencia de sus seres cercanos. Tras el ataque, elementos de seguridad estatal y servicios de emergencia acudieron al lugar, pero ya nada pudieron hacer para salvarle la vida.

“El Borrego” era propietario del taxi número 117 y había adquirido notoriedad en el gremio luego de encabezar recientemente manifestaciones de transportistas que exigían un alto a la ola de violencia en la zona. Su asesinato ocurrió en un contexto particularmente tenso, marcado por ataques previos contra trabajadores del volante.

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El ataque ocurrió frente a su familia, lo que generó indignación entre habitantes y trabajadores del gremio. (Canva)

Las autoridades también lo vincularon indirectamente con una investigación en curso, ya que su unidad había sido relacionada con el caso de otro taxista asesinado, lo que mantenía abiertas diversas líneas de indagatoria por parte de la Fiscalía General del Estado.

El homicidio no fue un hecho aislado. Apenas el 16 de abril, en la misma región de Tecolutla, fueron hallados sin vida dos taxistas que habían sido reportados como desaparecidos. Por este caso, incluso fueron detenidos un comandante de la policía municipal y su escolta, señalados por su presunta participación en los crímenes.

La cadena de asesinatos reflejó una crisis de seguridad que se extendió por distintas localidades del norte veracruzano, donde el gremio transportista se convirtió en uno de los más vulnerables frente a la delincuencia. En días recientes, conductores habían denunciado amenazas, desapariciones y homicidios, lo que derivó en protestas y bloqueos carreteros para exigir protección.

El asesinato de Josué Bandala se sumó así a una serie de hechos violentos que, en cuestión de semanas, dejaron varias víctimas entre los taxistas, profundizando la percepción de inseguridad y la exigencia de justicia en la zona.

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