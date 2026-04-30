México

Resurge video donde Leonardo Aguilar criticó a Emiliano y lo descartó de la gira familiar: “No canta, no entretiene”

Usuarios rescataron una declaración donde Leonardo cerraba la puerta a su medio hermano para unirse a ‘Jaripeo sin fronteras’ en 2019

Guardar
Dos hombres posan lado a lado. Uno lleva sombrero vaquero, chaqueta marrón, camiseta negra, cadena y gafas; el otro, gorra, camisa estampada y tatuajes visibles.
Internautas rescataron un fragmento de entrevista en el que Leonardo Aguilar cerró la puerta a su medio hermano Emiliano para unirse a Jaripeo sin Fronteras de 2019. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leonardo Aguilar descartó en 2019 que su medio hermano Emiliano pudiera sumarse a la gira “Jaripeo sin Fronteras”, y el video resurge ahora en redes sociales en medio de una crisis familiar que ha escalado hasta confrontaciones públicas entre ambos.

Las declaraciones del hijo menor de Pepe Aguilar circulan de nuevo luego de que internautas recuperaran un fragmento de entrevista en el que Leonardo fue cuestionado sobre la posibilidad de que Emiliano se uniera al espectáculo ecuestre que compartía con su padre y su hermana Ángela.

PUBLICIDAD

Durante dicha entrevista la respuesta fue directa y cargada de ironía. “¿Haciendo qué? No, es que le dije... no es un juego. Jaripeo sin Fronteras es una producción de cientos de miles de dólares. Los caballos que se usan, la gente que los cuida a cada uno, sus peluqueros, sus veterinarios, sus camiones. Nuestro trabajo es entretener, pero es un trabajo. Emiliano no canta, no entretiene, así que no lo van a ver en Jaripeo sin Fronteras", dijo Leonardo entre risas.

Leonardo Aguilar
El video de Leonardo hablando sobre Emiliano vuelve a viralizarse mientras la tensión entre los dos medios hermanos sigue sin resolverse. (Captura de pantalla Imagen Entretenimiento)

Incluso la conductora Joanna Vega-Biestro tars dar la nota en aquel año, reaccionó soprendida ante el comentario del hermano de Ángela Aguilar. “Se agradece la honestidad pero creo que Leonardo con todo respeto, tiene que aprender un poquito a ser políticamente más correcto. Porque la forma tan despectiva, porque para mí fue despectiva hablando de su hermano...”, declaró.

PUBLICIDAD

Antes de ese comentario, Leonardo también habló sobre Ángela Aguilar y la razón de su popularidad: “Cada quien tiene lo suyo. Ángela es una súper cantante (...) la siguen por su moda, por como se viste, por como canta... las niñitas la siguen porque la ven como una princesa”.

El video cobró nueva relevancia en el contexto de una serie de roces públicos entre los dos hermanos que han ido escalando con el paso del tiempo.

Cabe recordar que uno de los episodios más recientes de esta tensión involucró la cuenta de Instagram de “El Gordo Aguilar”, la mascota de la familia. Ahí se publicó una imagen que comparaba de forma burlona a Emiliano con un perro. La publicación fue eliminada poco después, pero el daño ya estaba hecho: Aneliz Álvarez, esposa de Pepe Aguilar y madre de Leonardo y Ángela, había compartido la imagen en su propia cuenta; Aneliz Aguilar hizo lo mismo, Leonardo dejó un comentario celebrando el contenido, y Ángela reaccionó con un like.

(Captura YT: Pepe Aguilar)
Un video de 2019 regresa a la conversación: Leonardo Aguilar descartó a Emiliano de Jaripeo sin Fronteras entre risas y con una razón simple: "no canta, no entretiene". (Captura YT: Pepe Aguilar)

Fue entonces que el rapero Emiliano respondió con un fotomontaje en el que colocó el rostro del perro sobre los integrantes de su familia paterna. El texto que lo acompañaba era directo: “Y eso es para el niño, Leonardo, tú y yo no somos iguales, perrito, entiende”, escribió.

La familia emitió un comunicado de disculpas tras el incidente. No obstante Emiliano arremetió y cuestionó la trayectoria musical de Leonardo y señaló que su catálogo consiste mayormente en covers, y que le tomó tiempo encontrar material original del artista.

Temas Relacionados

Leonardo AguilarEmiliano Aguilarmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Trasladan a ‘El Jardinero’, líder del CJNG, al penal de El Altiplano

Horas antes, en su audiencia inicial, un juez calificó de legal la detención de Audias Flores Silva y dictó prisión preventiva

Trasladan a ‘El Jardinero’, líder del CJNG, al penal de El Altiplano

Rescatan a leona maltratada en Chalco: autoridades aseguran inmueble y buscan a los responsables

Operativo de rescate tras denuncia anónima

Rescatan a leona maltratada en Chalco: autoridades aseguran inmueble y buscan a los responsables

Quiénes son ‘La Fresa’ y ‘El Serio’, los capos que podrían tomar las riendas del grupo de ‘El Jardinero’ en el CJNG

La captura de Audias Flores Silva despierta la duda de en manos de quién queda el grupo criminal que estaba a su servicio

Quiénes son ‘La Fresa’ y ‘El Serio’, los capos que podrían tomar las riendas del grupo de ‘El Jardinero’ en el CJNG

Detención de suegra de Carolina Flores: estos son todos los países en los que buscaron a Erika “N” por el feminicidio de la exreina de belleza

La captura en Venezuela fue posible por la activación de una ficha roja de Interpol, la cual permitió a casi 200 países coordinar esfuerzos para ubicar a la sospechosa

Detención de suegra de Carolina Flores: estos son todos los países en los que buscaron a Erika “N” por el feminicidio de la exreina de belleza

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 30 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 30 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan a ‘El Jardinero’, líder del CJNG, al penal de El Altiplano

Trasladan a ‘El Jardinero’, líder del CJNG, al penal de El Altiplano

Quiénes son ‘La Fresa’ y ‘El Serio’, los capos que podrían tomar las riendas del grupo de ‘El Jardinero’ en el CJNG

El polémico saludo que ‘El 40′, capo del Cártel de Sinaloa, le habría enviado a Maza Clan en La Mansión VIP

Juez de EEUU ordena detener a mexicano acusado de esconder más de 200 mil dosis de fentanilo en muebles

Dictan prisión preventiva para Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Alana Flores regresa a redes tras Supernova Génesis y revela que llegó a la pelea en su peor momento emocional: “Me siento liberada”

Alana Flores regresa a redes tras Supernova Génesis y revela que llegó a la pelea en su peor momento emocional: “Me siento liberada”

El polémico saludo que ‘El 40′, capo del Cártel de Sinaloa, le habría enviado a Maza Clan en La Mansión VIP

Poncho de Nigris quiere a Mhoni Vidente contra Jéssica Esotérica en Ring Royale 2, la astróloga contestó a su propuesta

Las redes sociales reaccionan al momento vergonzoso de Toñita durante una transmisión

31 minutos en el Zócalo: clima, recomendaciones y estaciones cerradas para celebrar el Día del Niño

DEPORTES

Toluca pierde 2-1 ante el LAFC en el tiempo extra: así fueron los goles en el BMO Stadium

Toluca pierde 2-1 ante el LAFC en el tiempo extra: así fueron los goles en el BMO Stadium

Es un hecho, Canelo Álvarez asistirá a la pelea del Zurdo Ramírez vs David Benavidez

Estadio Ciudad de México acelera últimos detalles en su remodelación: estas son las nuevas butacas que están instalando

Checo Pérez y Cadillac podrían no correr el GP de Miami por mal clima

Oficial, estas son las rutas de transporte RTP para el América vs Pumas en el Estadio Banorte