Resurge video donde Leonardo Aguilar criticó a Emiliano y lo descartó de la gira familiar: “No canta, no entretiene”

Internautas rescataron un fragmento de entrevista en el que Leonardo Aguilar cerró la puerta a su medio hermano Emiliano para unirse a Jaripeo sin Fronteras de 2019. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leonardo Aguilar descartó en 2019 que su medio hermano Emiliano pudiera sumarse a la gira “Jaripeo sin Fronteras”, y el video resurge ahora en redes sociales en medio de una crisis familiar que ha escalado hasta confrontaciones públicas entre ambos.

Las declaraciones del hijo menor de Pepe Aguilar circulan de nuevo luego de que internautas recuperaran un fragmento de entrevista en el que Leonardo fue cuestionado sobre la posibilidad de que Emiliano se uniera al espectáculo ecuestre que compartía con su padre y su hermana Ángela.

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Durante dicha entrevista la respuesta fue directa y cargada de ironía. “¿Haciendo qué? No, es que le dije... no es un juego. Jaripeo sin Fronteras es una producción de cientos de miles de dólares. Los caballos que se usan, la gente que los cuida a cada uno, sus peluqueros, sus veterinarios, sus camiones. Nuestro trabajo es entretener, pero es un trabajo. Emiliano no canta, no entretiene, así que no lo van a ver en Jaripeo sin Fronteras", dijo Leonardo entre risas.

El video de Leonardo hablando sobre Emiliano vuelve a viralizarse mientras la tensión entre los dos medios hermanos sigue sin resolverse. (Captura de pantalla Imagen Entretenimiento)

Incluso la conductora Joanna Vega-Biestro tars dar la nota en aquel año, reaccionó soprendida ante el comentario del hermano de Ángela Aguilar. “Se agradece la honestidad pero creo que Leonardo con todo respeto, tiene que aprender un poquito a ser políticamente más correcto. Porque la forma tan despectiva, porque para mí fue despectiva hablando de su hermano...”, declaró.

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Antes de ese comentario, Leonardo también habló sobre Ángela Aguilar y la razón de su popularidad: “Cada quien tiene lo suyo. Ángela es una súper cantante (...) la siguen por su moda, por como se viste, por como canta... las niñitas la siguen porque la ven como una princesa”.

El video cobró nueva relevancia en el contexto de una serie de roces públicos entre los dos hermanos que han ido escalando con el paso del tiempo.

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Cabe recordar que uno de los episodios más recientes de esta tensión involucró la cuenta de Instagram de “El Gordo Aguilar”, la mascota de la familia. Ahí se publicó una imagen que comparaba de forma burlona a Emiliano con un perro. La publicación fue eliminada poco después, pero el daño ya estaba hecho: Aneliz Álvarez, esposa de Pepe Aguilar y madre de Leonardo y Ángela, había compartido la imagen en su propia cuenta; Aneliz Aguilar hizo lo mismo, Leonardo dejó un comentario celebrando el contenido, y Ángela reaccionó con un like.

Un video de 2019 regresa a la conversación: Leonardo Aguilar descartó a Emiliano de Jaripeo sin Fronteras entre risas y con una razón simple: "no canta, no entretiene". (Captura YT: Pepe Aguilar)

Fue entonces que el rapero Emiliano respondió con un fotomontaje en el que colocó el rostro del perro sobre los integrantes de su familia paterna. El texto que lo acompañaba era directo: “Y eso es para el niño, Leonardo, tú y yo no somos iguales, perrito, entiende”, escribió.

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La familia emitió un comunicado de disculpas tras el incidente. No obstante Emiliano arremetió y cuestionó la trayectoria musical de Leonardo y señaló que su catálogo consiste mayormente en covers, y que le tomó tiempo encontrar material original del artista.