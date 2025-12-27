México

Vitamina C: cómo fortalecer el sistema inmune ante las bajas temperaturas

Un consumo constante de alimentos ricos en este nutriente contribuye a que el organismo pueda afrontar de mejor manera los virus típicos de la temporada fría

Guardar
Un adecuado aporte de este
Un adecuado aporte de este nutriente esencial ayuda a fortalecer la respuesta inmunológica y contribuye al bienestar de las personas durante los meses más fríos del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando llegan las bajas temperaturas, el cuerpo se enfrenta a un entorno más desafiante. Los cambios bruscos de clima, la exposición al frío y la mayor circulación de virus respiratorios hacen que nuestras defensas necesiten un apoyo adicional.

En este contexto, la vitamina C se convierte en un nutriente esencial para mantener la salud y prevenir complicaciones. Consumirla de forma constante, especialmente en invierno, puede marcar la diferencia entre un organismo vulnerable y uno preparado para enfrentar la temporada.

Alimentos ricos en vitamina C
Alimentos ricos en vitamina C y hábitos complementarios surgen como herramienta esencial para fortalecer la respuesta corporal en los meses de bajas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de su fama como “refuerzo contra los resfriados”, la vitamina C cumple funciones vitales en el organismo. Desde la producción de colágeno hasta la protección antioxidante, este nutriente hidrosoluble es clave para que el sistema inmunológico responda de manera eficaz.

La vitamina C y el sistema inmunológico

La vitamina C estimula la producción y función de glóbulos blancos, células encargadas de combatir infecciones. También favorece la generación de anticuerpos y protege las defensas del daño causado por los radicales libres.

En épocas de frío, cuando los resfriados y gripes son más frecuentes, este nutriente ayuda a reducir la duración y severidad de los síntomas, aunque no evita por completo el contagio.

El consumo constante de vitamina
El consumo constante de vitamina C ayuda a fortalecer las defensas, reducir la duración de síntomas respiratorios y proteger contra el estrés oxidativo en invierno, según destacan expertos en nutrición y bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, fortalece las barreras naturales del cuerpo, como la piel y las mucosas, que actúan como primera línea de defensa contra microorganismos. Su papel antioxidante contribuye a mantener las células inmunes en óptimas condiciones, asegurando una respuesta rápida y eficaz frente a agentes externos.

Beneficios adicionales de la vitamina C en invierno

El aporte de este nutriente no se limita al sistema inmune. En invierno, también resulta fundamental para:

  • Mantener articulaciones y tejidos sanos, gracias a su papel en la síntesis de colágeno.
  • Favorecer la cicatrización de heridas, que puede verse afectada por el frío y la sequedad ambiental.
  • Mejorar la absorción de hierro de origen vegetal, reduciendo el riesgo de anemia y cansancio.
  • Proteger contra el estrés oxidativo, que se incrementa en condiciones de mayor exposición ambiental.
La inclusión de alimentos ricos
La inclusión de alimentos ricos en vitamina C en la dieta invernal contribuye a mantener la salud de tejidos, mejorar la cicatrización y optimizar la absorción de hierro. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Estos beneficios hacen que la vitamina C sea un aliado integral para enfrentar los meses más fríos del año, no sólo en términos de defensas, sino también de energía y bienestar general.

Fuentes naturales de vitamina C y hábitos complementarios

Incorporar alimentos ricos en vitamina C y mantener hábitos saludables durante el invierno es una estrategia efectiva para enfrentar las bajas temperaturas con energía y defensas fuertes. La mejor manera de obtenerla es a través de la alimentación. Algunas de las fuentes más ricas incluyen:

  • Cítricos como naranja, mandarina, toronja y limón.
  • Frutas tropicales como guayaba, kiwi, papaya y mango.
  • Verduras frescas como pimientos, brócoli y espinaca.

Para potenciar sus efectos, es recomendable acompañar su consumo con hábitos saludables: dormir bien, realizar ejercicio moderado, mantener una dieta equilibrada y evitar el exceso de alcohol y tabaco, que reducen la disponibilidad de este nutriente en el organismo.

Expertos recomiendan consumir cítricos, frutas
Expertos recomiendan consumir cítricos, frutas tropicales y verduras frescas para obtener suficiente vitamina C, fortalecer las defensas y enfrentar las bajas temperaturas manteniendo energía y salud integral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, la vitamina C se convierte en mucho más que un remedio popular contra los resfriados. Es un nutriente esencial que fortalece el sistema inmune, protege las articulaciones y mejora el bienestar general.

Temas Relacionados

Vitamina CVitaminasSaludEnfermedadesEnfermedades y MedicamentosNutricionAlimentación SaludableAntioxidantesFrutas de TemporadaColagenomexico-noticias

Más Noticias

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

Un elemento castrense murió por la agresión a tiros

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos

Cuál es el tratamiento de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que padece Yolanda Andrade

La conductora de televisión confesó su diagnóstico

Cuál es el tratamiento de

Emiliano Aguilar habría lanzado indirecta a Pepe Aguilar tras cerrar la puerta a una reconciliación

Como parte de las celebraciones de Navidad, el integrante de la dinastía Aguilar reconoció la labor de las mujeres de su familia y también hizo alusión a los conflictos que ha enfrentado

Emiliano Aguilar habría lanzado indirecta

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 26 de diciembre

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

AICM EN VIVO: estos son

Pablo Lemus frena “tarifazo” al transporte público en Jalisco: nuevo ajuste entrará en vigor a partir de abril 2026

La medida fue dada a conocer tras el aval del Comité Técnico de Tarifas que la fijaba en 14 pesos a partir del próximo año

Pablo Lemus frena “tarifazo” al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

Reportan ataque con explosivos en el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa

Jueza niega desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

Marina y Guardia Nacional se suman a operativo de seguridad especial en Ecatepec para las fiestas decembrinas

ENTRETENIMIENTO

Cuál es el tratamiento de

Cuál es el tratamiento de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, enfermedad que padece Yolanda Andrade

Emiliano Aguilar habría lanzado indirecta a Pepe Aguilar tras cerrar la puerta a una reconciliación

Las 10 películas más populares de Netflix México en la semana navideña 2025

Mariana Echeverría revela secretos del programa Me Caigo de Risa tras controversias con Faisy

Las 10 series más vistas en Netflix México para maratonear este fin de semana

DEPORTES

Ex portero de León revela

Ex portero de León revela que a Leonel Messi le gusta la liga mexicana: “Conoce todos los clubes, jugadores y partidos”

Esta es la figura mundial que quiso contratar Cruz Azul y que fue compañero de Ángel Correa

El Estadio Azteca ya luce verde: adelantan el avance de las obras rumbo al Mundial 2026

¿Por qué se canceló la pelea del mexicano Willibaldo García durante la cartelera de Inoue vs Picasso?

David Picasso vs Naoya Inoue: cómo llegan a la pelea por el campeonato supergallo