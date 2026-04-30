EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de abril: así trasladaron a “El Jardinero” al penal El Altiplano, tras ser vinculado a proceso

Así trasladaron a “El Jardinero” al penal El Altiplano, tras ser vinculado a proceso
Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado por autoridades como uno de los principales líderes del CJNG, fue trasladado la noche del 29 de abril al penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México —considerado una de las cárceles de mayor seguridad del país—, luego de que un juez calificó como legal su detención y le impuso prisión preventiva por delitos relacionados con portación de armas y cargadores de uso exclusivo del Ejército. El operativo se realizó bajo fuerte resguardo federal desde instalaciones de la FGR en la Ciudad de México.
Información ampliada:
La noche del 29 de abril de 2026, un convoy custodiado por vehículos blindados avanzó bajo estrictas medidas de seguridad desde la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) hasta el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.