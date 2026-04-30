Trasladan a ‘El Jardinero’, líder del CJNG, al penal de El Altiplano

Audias Flores Silva, "El Jardinero", uno de los líderes principales del CJNG, fue trasladado esta noche al penal federal de máxima seguridad de "El Altiplano", en Almoloya, Estado de México. (X/@vicmanolete)

La noche del 29 de abril de 2026, un convoy custodiado por vehículos blindados avanzó bajo estrictas medidas de seguridad desde la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) hasta el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

Dentro de una camioneta blindada viajaba Audias Flores Silva, alias El Jardinero, considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

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El movimiento comenzó poco antes de las 23:00 horas del miércoles y culminó casi dos horas después del jueves 30 de abril, tras una audiencia judicial en la que se dictó prisión preventiva a Flores Silva por su probable participación en los delitos de portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Elementos fuertemente armados de la FGR trasladaron a ‘El Jardinero’, líder del CJNG, a El Altiplano. (X/@MrElDiablo8)

El traslado, ejecutado por la Agencia de Investigación Criminal y fuerzas federales, se desarrolló sin incidentes y bajo un protocolo reservado a internos de alta peligrosidad.

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Durante casi 48 horas previas al traslado, Audias “N” permaneció bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la colonia Guerrero de la Ciudad de México.

El penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, es conocido por su nivel de resguardo extremo y por albergar a los criminales más peligrosos del país. Su sistema de seguridad fue reforzado tras la histórica fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015, y cuenta con una infraestructura de 260 mil metros cuadrados, rondines perimetrales y tecnología de monitoreo constante.

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¿Cómo va su proceso judicial?

La captura de El Jardinero fue resultado de una operación de la Secretaría de Marina, ejecutada en El Mirador, Nayarit, el 27 de abril de 2026, sin que se disparara un solo tiro.

La audiencia inicial se desarrolló este miércoles por videoconferencia, donde el Ministerio Público Federal de la FEMDO formuló la imputación por portación de armas de fuego y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

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El juez calificó de legal la detención y dictó prisión preventiva. La defensa de Flores Silva solicitó la duplicidad del término constitucional, recurso que permite contar con más tiempo para definir si será vinculado a proceso. La audiencia de continuación fue programada para el 4 de mayo de 2026, debido a los días feriados.

El Jardinero siendo trasladado por elementos federales. Crédito: FGR

Más allá del cargo federal presentado en la audiencia, El Jardinero enfrenta una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos. La DEA lo señala como responsable de operar laboratorios clandestinos de metanfetaminas, coordinar redes de fraude en complejos turísticos y ejercer control violento sobre territorios en Nayarit, Guerrero, Zacatecas, Michoacán y Jalisco.

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En Estados Unidos, enfrenta cargos por conspiración para la distribución de grandes cantidades de cocaína y heroína, portación y uso de armas de fuego en delitos de narcotráfico, homicidio, lavado de dinero y tráfico internacional de estupefacientes.

La DEA ofrecía cinco millones de dólares por pistas sobre su paradero y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) lo tiene en su lista de sancionados.

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La caída del sucesor de El Mencho: antecedentes y captura

Audias Flores Silva, conocido también por los alias El Comandante, El Audi y Mata Jefes, fue jefe de escoltas y hombre de confianza de El Mencho en la estructura del CJNG. Su arresto fue resultado de una operación quirúrgica de la Marina, apoyada por inteligencia binacional, que logró cercarlo en su refugio de Nayarit protegido por 60 sicarios y 30 camionetas, sin que se disparara un solo tiro.

(x/@OHarfuch)

El operativo final fue la culminación de 19 meses de seguimiento e inteligencia, con vigilancia aérea y terrestre continua en las 48 horas previas. Los escoltas intentaron dispersarse para facilitar la huida del capo, pero Flores Silva fue localizado y capturado mientras intentaba ocultarse en un tubo de desagüe, en una escena registrada en video por los agentes federales.

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Al momento de su detención, el rancho que había servido como fortaleza durante años fue abandonado por sus subordinados.