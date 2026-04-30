El polémico saludo que ‘El 40′, capo del Cártel de Sinaloa, le habría enviado a Maza Clan en La Mansión VIP

El influencer Maza Clan protagonizó uno de los momentos más comentados en lo que va de la transmisión del reality La Mansión VIP, luego de que durante una dinámica del programa la producción proyectara un mensaje dirigido a los participantes en el que se hacía referencia a un saludo atribuido a “El 40”, identificado en reportes oficiales como presunto jefe de plaza en Mazatlán, Sinaloa, vinculado a la estructura de Los Chapitos. (Redes sociales)

El influencer Maza Clan protagonizó uno de los momentos más polémicos en lo que va de la transmisión del reality La Mansión VIP, luego de que la producción proyectara un mensaje que supuestamente habría sido enviado por un integrante del Cártel de Sinaloa, vinculado a la estructura de Los Chapitos.

Así fue el saludo

De acuerdo con el video del momento, que ha comenzado a viralizarse en redes sociales, Alan Alapizco, nombre real de Maza Clan, se encontraba en la sala junto a otros de sus compañeros cuando se escuchó en el altavoz:

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“Mensaje para Maza Clan: Mazaclan, saludos desde Mazatlán, de tu amigo 40. Aquí tienes un gran amigo y échale ganas”, decía el mensaje.

Cuando el influencer escuchó el mensaje su reacción no pasó desapercibida, pues fue evidente su shock al pelar los ojos. Acto seguido respondió al saludo: “Ánimo, viejo, a la mera orden. Bendiciones. Arriba Mazatlán, Sinaloa y arriba todo Sinaloa”, mencionó ante las cámaras.

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¿Quién es El 40?

Víctor Manuel Barraza Pablos, alias "El 40", jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán. (X/@crux1469)

Víctor Manuel Barraza Pablos, alias El 40, nació el 17 de julio de 1990 en Culiacán y es identificado como jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán, Sinaloa, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fue sancionado el 9 de junio de 2025 por su papel en la estructura de tráfico de drogas, lavado de dinero, asesinatos, secuestros y extorsión.

Se le relaciona con la operación de laboratorios de fentanilo y una red de empresas fachada para legitimar recursos ilícitos en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa. En 2021 fue detenido en Cancún, aunque no existen reportes claros sobre una condena. Es señalado como hijo de Víctor Manuel Barraza Rivera (“El Canas”), figura histórica del narco en la región.

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En septiembre de 2024, cuando inició la guerra interna entre Los Chapitos y La Mayiza, Mazatlán vivió campañas de propaganda criminal y enfrentamientos entre facciones, figurando su nombre en volantes en donde se le acusaba de operar con Los Chapitos.

El jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán fue incluido en la lista negra del gobierno de EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

El 21 de abril de 2025, el nombre de El 40 volvió a figurar tras el decomiso de casi tres mil artefactos explosivos en Concordia, Sinaloa. De acuerdo con el periodista Luis Chaparro en el programa Pie de Nota, fue identificado como uno de los operadores responsables de ese arsenal.

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La estructura criminal bajo su mando incluye operadores como José Raúl Núñez Ríos (“El Lic”), quien habría construido una red de empresas para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Otros integrantes identificados por autoridades son Genaro Aarón Pérez Avendaño (“El Chamaco”), líder de un grupo de jóvenes sicarios conocido como “La Chamakera”; José de Jesús Monzón Velázquez (“El Piolín”), Carlos Gabriel Reynoso García (“El Pollo”), Jorge Arturo González Sarmiento (“El Crema”) y Rogelio Reynoso García (“El Gato”), actualmente en prisión.

Quién es Maza Clan

Quién es El Maza Clan, de La Mansión VIP. (Instagram: mazaclanoficial)

Alan Alapizco, conocido como Maza Clan, es un creador de contenido originario de Sinaloa. Se ha consolidado en redes sociales gracias a su estilo relajado y humorístico, enfocado en la vida cotidiana del norte del país. Su comunidad digital creció primero en TikTok y YouTube, donde comparte videos sobre situaciones cotidianas, bromas y dinámicas propias de la cultura sinaloense.

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En Instagram, Maza Clan cuenta con 871 mil seguidores, mientras que en TikTok, su principal plataforma, suma 1.1 millones de seguidores con 15.4 millones de “me gusta”.

Antes de ingresar a La Mansión VIP, Maza Clan ya tenía fuerte presencia en redes sociales y una narrativa pública de superación.

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Dentro y fuera del reality, ha recibido el respaldo de figuras del regional mexicano como Lenin Ramírez, Virlán García, El Komander, Erick Aragón, Sergio Sánchez y Eduin Caz, quienes han interactuado y manifestado apoyo a través de redes sociales.

Su participación en La Mansión VIP lo ha colocado entre los concursantes más comentados, tanto por sus reacciones y comentarios como por momentos improvisados que se vuelven virales en plataformas digitales.

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