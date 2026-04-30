Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen públicamente en Hermosillo a días de su aniversario

Christian Nodal y Ángela Aguilar llegaron juntos a Hermosillo el 29 de abril para la presentación del cantante en el palenque de la Expogan 2026. (TikTok @germanpablos)

Christian Nodal y Ángela Aguilar aterrizaron el miércoles 29 de abril en el aeropuerto de Hermosillo, Sonora, donde varios seguidores los esperaban. La pareja bajó de su avión privado y abordó una camioneta negra que los trasladó hacia su alojamiento, horas antes de que el cantautor se presentara en el palenque de la Expogan 2026.

La llegada se convirtió en un momento inesperado para quienes aguardaban en el aeropuerto. Antes de retirarse en una camioneta, ambos fueron abordados por la prensa y por fans que no dejaron pasar la oportunidad. Una joven le pidió una foto a Nodal; Ángela ya se encontraba dentro del vehículo.

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Un video publicado por el usuario @germanpablos que circuló con rapidez en redes sociales registró el momento en que alguien le preguntó al intérprete qué tenía preparado para esa noche. Con semblante sorprendido y visiblemente nervioso, Nodal respondió: “Un show bonito”.

El cantautor sonorense se presentó en el palenque de la Expogan 2026 con su "Pal' Cora Tour", pero la atención también recayó en la llegada conjunta de la pareja al aeropuerto de Hermosillo, donde fueron captados por fans y medios. (Captura de pantalla TikTok @germanpablos)

A continuación una seguidora que se tomó una foto con él al pie de la camioneta le preguntó si Ángela también quería salir en la imagen con ellos. El cantante, aún más nervioso, volteó hacia la camioneta y le habló directamente a su esposa: “¿Mami?”. La hija de Pepe Aguilar no dudó: “Sí, con mucho gusto”, respondió, y se acercó para aparecer en la fotografía.

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Esa noche, el intérprete de mariacheño subió al escenario del palenque de la Expogan 2026 con su “Pal’ Cora Tour”. El repertorio incluyó temas como “Adiós Amor”, “Botella Tras Botella”, “Amé” y “Un Vals”, entre otras canciones que el público sonorense coreó desde los primeros acordes.

Entre los momentos que más llamaron la atención estuvo la entrega de un ramo de flores por parte de una fan y la interpretación de la famosa colaboración que tiene con la hija de Pepe Aguilar, “Dime cómo quieres”, tema durante el cual Nodal invitó al escenario a otra seguidora para cantar junto a él. En esta ocasión, Ángela no acompañó a su esposo sobre el escenario, algo que la pareja sí había hecho en presentaciones anteriores.

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Nodal y Ángela habrían pasado algunos días en su casa de Zacatecas, ya que las fotos fueron copartidas por su amigo Kunno. (@papikunno)

Sorprendentemente la aparición conjunta del matrimonio en Hermosillo llegó en medio de versiones que circulaban en redes sobre una posible crisis entre ambos. Ya que incluso la boda religiosa de los cantantes que originalmente se programó para mayo de este año se pospuso debido a cuestiones de seguridad.

La noticia sobre la suspensión del enlace se difundió luego de que Nodal confirmara en una entrevista que el evento no se realizaría como estaba planeado. El rancho “El Soyate”, propiedad de la familia Aguilar en Zacatecas, sería el lugar elegido para la celebración, pero la situación de inseguridad en la región llevó a la pareja a reconsiderar su decisión.

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