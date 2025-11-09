Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios recibirán el pago del lunes 10 al viernes 14 de noviembre

Adultos mayores de 65 años y más reciben un total de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar representa un programa social impulsado por el Gobierno de México con el objetivo de proporcionar apoyo económico a personas adultas mayores de 65 años.

Quienes participan en este esquema obtienen un ingreso bimestral de 6 mil 200 pesos, monto entregado mediante tarjetas expedidas por el Banco del Bienestar.

Esta estrategia busca asegurar una pensión regular y suficiente, orientada a cubrir los requerimientos fundamentales de los integrantes de este grupo.

La Secretaría del Bienestar está a cargo de la gestión, organización y distribución de fondos para la Pensión Bienestar, además de los procedimientos vinculados al registro, pagos y aclaraciones.

La Secretaría del Bienestar es la dependencia encargada del pago de este programa social. Foto: Archivo/Infobae México.

El periodo más reciente de pagos correspondió al mes de septiembre, según indican los registros oficiales.

La programación de la ayuda económica responde a un calendario que determina fechas específicas en función de la letra inicial del apellido paterno de los beneficiarios.

Por medio de plataformas oficiales y redes digitales, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, difundió el calendario actualizado para el mes de noviembre de 2025.

Este mecanismo de distribución se sostiene bajo el criterio de la primera letra del apellido paterno, herramienta utilizada para mejorar y organizar la entrega de los fondos.

Las personas que tienen que recoger el plástico serán aquellas que llevaron a cabo su inscripción en agosto. (Crédito: X/@A_Montiel)

Algunos beneficiarios ya han recibido el pago de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco de la Pensión Bienestar este mes de noviembre durante la primera semana.

Otros adultos mayores de 65 años y más no han recibido el respectivo depósito correspondiente al último bimestre de 2025, por lo que algunos se preguntan quiénes serán aquellos que recibirán la dispersión esta próxima semana correspondiente.

Esta semana de pagos corresponde a algunos beneficiarios del lunes 10 al viernes 14 de noviembre, por lo que la Secretaría del Bienestar dio a conocer la lista de beneficiarios de este programa social.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Bienestar 2025 recibirán el pago del lunes 10 al viernes 14?

Los beneficiarios que recibirán el pago del lunes 10 al viernes 14 de noviembre de la Pensión Bienestar este 2025 serán los siguientes:

G Lunes 10

G Martes 11

H, I, J, K Miércoles 12

L Jueves 13

M Viernes 14

Este es el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Es importante estar al pendiente de la Secretaría del Bienestar en caso de que exista algún retraso por los pagos de este programa social.

Los pagos continuarán hasta el martes 18 de noviembre con la letra M, de acuerdo con el calendario de la Pensión del Bienestar.