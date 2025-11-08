México

Pensión del Bienestar 2025: ¿Debo cobrar el pago de noviembre el día que me toca?

La dispersión de los recursos comenzó desde el pasado 3 de noviembre

La dispersión de pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al bimestre noviembre-diciembre comenzó desde el pasado lunes 3 de noviembre.

La dispersión de pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al bimestre noviembre-diciembre comenzó desde el pasado lunes 3 de noviembre.

Y como tradicionalmente se entregan los recursos, los depósitos se van distribuyendo de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada derechohabiente.

Cabe recordar que la pensión comenzó a implementarse desde 2019 bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa va dirigida a adultos mayores de 65 años en adelante y entrega este año 6,200 pesos de manera bimestral a través de la tarjeta Bienestar.

La finalidad del programa es contribuir con este recurso monetario para que las personas beneficiarias tengan una vejez más digna y plena.

Crédito: X(@EvelynSalgadoP)
Crédito: X(@EvelynSalgadoP)

¿Debo cobrar el dinero de la Pensión del Bienestar el día que me toca?

Las autoridades del programa informaron que no es necesario cobrar el dinero de la pensión el mismo día del depósito, pues el efectivo permanece en la cuenta de cada adulto mayor.

Calendario completo de pagos de la pensión

  • Letra A | lunes 3 de noviembre
  • Letra B | martes 4 de noviembre
  • Letra C | miércoles 5 de noviembre
  • Letra C | jueves 6 de noviembre
  • Letra D, E, F | viernes 7 de noviembre
  • Letra G | lunes 10 de noviembre
  • Letra G | martes 11 de noviembre
  • Letra H, I, J, K | miércoles 12 de noviembre
  • Letra L | jueves 13 de noviembre
  • Letra M | viernes 14 de noviembre
  • Letra M | martes 18 de noviembre
  • Letra N, Ñ, O | miércoles 19 de noviembre
  • Letra P, Q | jueves 20 de noviembre
  • Letra R | viernes 21 de noviembre
  • Letra R | lunes 24 de noviembre
  • Letra S | martes 25 de noviembre
  • Letra T, U, V | miércoles 26 de noviembre
  • Letra W, X, Y, Z | jueves 27 de noviembre

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Pensión del Bienestar?

Consultar el calendario oficial permite conocer la fecha exacta en la que se realiza el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar. Además, las beneficiarias tienen la opción de dirigirse a cualquier sucursal de Banco del Bienestar y, al ingresar su tarjeta en los cajeros automáticos, verificar el saldo disponible.

Asimismo, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible para sistemas Android y iOS en Google Play Store y App Store, facilita también la revisión del saldo de la cuenta y los movimientos, ofreciendo una alternativa sencilla y segura para quienes desean saber si el pago ya fue depositado.

Asimismo, en caso de tener alguna duda o aclaración sobre la pensión, está a disposición la Línea Bienestar al número 800 639 42 64 y los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes.

