Pensión Mujeres Bienestar 2025:¿Habrá pagos este fin de semana a las beneficiarias?

Los recursos del bimestre noviembre-diciembre comenzaron a distribuirse desde el pasado 4 de noviembre

El sexto pago de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre comenzó a entregarse a las beneficiarias.

El sexto pago de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre comenzó a entregarse a las beneficiarias. Como es habitual, la distribución de los recursos sigue un orden basado en la primera letra de la CURP de cada mujer inscrita en el programa.

Este apoyo, implementado desde principios de 2025, está dirigido a mujeres adultas mayores de 60 a 64 años. Cada beneficiaria recibe un recurso económico bimestral de 3,000 pesos, que puede cobrarse de forma directa y sin intermediarios empleando la Tarjeta Bienestar en cajeros automáticos o ventanillas del Banco del Bienestar.

Una vez que las beneficiarias cumplen 65 años, se incorporan a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual otorga un monto bimestral de 6,200 pesos.

Crédito: X(@EvelynSalgadoP)
Crédito: X(@EvelynSalgadoP)

¿ Habrá pagos de la Pensión Mujeres Bienestar este fin de semana?

La respuesta es no, no habrá pagos de la Pensión Mujeres Bienestar este fin de semana. De acuerdo con el calendario publicado por las autoridades, los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre no se distribuirán los recursos.

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar

  • Letra A | lunes 3 de noviembre
  • Letra B | martes 4 de noviembre
  • Letra C | miércoles 5 de noviembre
  • Letra C | jueves 6 de noviembre
  • Letra D, E, F | viernes 7 de noviembre
  • Letra G | lunes 10 de noviembre
  • Letra G | martes 11 de noviembre
  • Letra H, I, J, K | miércoles 12 de noviembre
  • Letra L | jueves 13 de noviembre
  • Letra M | viernes 14 de noviembre
  • Letra M | martes 18 de noviembre
  • Letra N, Ñ, O | miércoles 19 de noviembre
  • Letra P, Q | jueves 20 de noviembre
  • Letra R | viernes 21 de noviembre
  • Letra R | lunes 24 de noviembre
  • Letra S | martes 25 de noviembre
  • Letra T, U, V | miércoles 26 de noviembre
  • Letra W, X, Y, Z | jueves 27 de noviembre

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Consultar el calendario oficial permite conocer la fecha exacta en la que se realiza el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar. Además, las beneficiarias tienen la opción de dirigirse a cualquier sucursal de Banco del Bienestar y, al ingresar su tarjeta en los cajeros automáticos, verificar el saldo disponible.

Asimismo, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible para sistemas Android y iOS en Google Play Store y App Store, facilita también la revisión del saldo de la cuenta y los movimientos, ofreciendo una alternativa sencilla y segura para quienes desean saber si el pago ya fue depositado.

Asimismo, en caso de tener alguna duda o aclaración sobre la pensión, está a disposición la Línea Bienestar al número 800 639 42 64 y los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes.

