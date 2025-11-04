Pensión Bienestar 2025: este es el calendario oficial de pagos del mes de noviembre para todos los beneficiarios

Los pagos de la Pensión del Bienestar de este mes de noviembre ya arrancaron este lunes 3 de septiembre. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa Pensión Bienestar forma parte de las políticas sociales implementadas por el Gobierno de México y está dirigido a personas mayores de 65 años.

Los beneficiarios acceden cada bimestre a un monto de 6 mil 200 pesos que se deposita directamente en sus tarjetas, emitidas por el Banco del Bienestar.

El objetivo principal de este programa es asegurar que este grupo tenga una pensión estable y suficiente para cubrir diversas necesidades, facilitando su bienestar económico.

La gestión, entrega y operación de la Pensión Bienestar está a cargo de la Secretaría del Bienestar, que asume las tareas de inscripciones, pagos, aclaraciones y soporte relacionado con este esquema gubernamental.

El pago de este mes de noviembre corresponde al último depósito del 2025. Foto: Gobierno de México.

El último pago correspondiente a este apoyo se realizó durante el mes de septiembre, de acuerdo con la información oficial.

Los depósitos se distribuyen en diferentes fechas, de acuerdo con la inicial del apellido paterno de cada persona beneficiaria, a fin de agilizar el acceso a los recursos.

A través de sus redes sociales oficiales, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al mes de noviembre de este 2025.

Cabe recordar que los depósitos se llevan a cabo conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Ariadna Montiel detalla el proceso del pago. Crédito: Gobierno de México

Este es el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar de este mes de noviembre 2025

Ariadna Montiel indicó las fechas exactas en que los adultos mayores de 65 años recibirán su pago de 6 mil 200 pesos de la Pensión Bienestar.

Señaló que será desde este 3 de noviembre hasta el 27 del presente mes cuando se lleven a cabo los pagos de manera gradual de la Pensión Bienestar.

Recordar que los depósitos se realizan en las respectivas cuentas del Banco del Bienestar conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Letras | Día | Noviembre

A Lunes 3

B Martes 4

C Miércoles 5

C Jueves 6

D, E, F Viernes 7

G Lunes 10

G Martes 11

H, I, J, K Miércoles 12

L Jueves 13

M Viernes 14

M Martes 18

N, Ñ, O Miércoles 19

P, Q Jueves 20

R Viernes 21

R Lunes 24

S Martes 25

T, U, V Miércoles 26

W, X, Y Z Jueves 27

Este es el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Es importante estar al pendiente de la Secretaría del Bienestar en caso de que exista algún retraso por los pagos de este programa social.