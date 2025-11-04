México

Pensión Bienestar 2025: este es el calendario oficial de pagos del mes de noviembre para todos los beneficiarios

Los depósitos se llevan a cabo de manera gradual durante conforme la primera letra del apellido paterno de cada persona

Guardar
Los pagos de la Pensión
Los pagos de la Pensión del Bienestar de este mes de noviembre ya arrancaron este lunes 3 de septiembre. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa Pensión Bienestar forma parte de las políticas sociales implementadas por el Gobierno de México y está dirigido a personas mayores de 65 años.

Los beneficiarios acceden cada bimestre a un monto de 6 mil 200 pesos que se deposita directamente en sus tarjetas, emitidas por el Banco del Bienestar.

El objetivo principal de este programa es asegurar que este grupo tenga una pensión estable y suficiente para cubrir diversas necesidades, facilitando su bienestar económico.

La gestión, entrega y operación de la Pensión Bienestar está a cargo de la Secretaría del Bienestar, que asume las tareas de inscripciones, pagos, aclaraciones y soporte relacionado con este esquema gubernamental.

El pago de este mes
El pago de este mes de noviembre corresponde al último depósito del 2025. Foto: Gobierno de México.

El último pago correspondiente a este apoyo se realizó durante el mes de septiembre, de acuerdo con la información oficial.

Los depósitos se distribuyen en diferentes fechas, de acuerdo con la inicial del apellido paterno de cada persona beneficiaria, a fin de agilizar el acceso a los recursos.

A través de sus redes sociales oficiales, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, correspondiente al mes de noviembre de este 2025.

Cabe recordar que los depósitos se llevan a cabo conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Ariadna Montiel detalla el proceso del pago. Crédito: Gobierno de México

Este es el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar de este mes de noviembre 2025

Ariadna Montiel indicó las fechas exactas en que los adultos mayores de 65 años recibirán su pago de 6 mil 200 pesos de la Pensión Bienestar.

Señaló que será desde este 3 de noviembre hasta el 27 del presente mes cuando se lleven a cabo los pagos de manera gradual de la Pensión Bienestar.

Recordar que los depósitos se realizan en las respectivas cuentas del Banco del Bienestar conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Letras | Día | Noviembre

A Lunes 3

B Martes 4

C Miércoles 5

C Jueves 6

D, E, F Viernes 7

G Lunes 10

G Martes 11

H, I, J, K Miércoles 12

L Jueves 13

M Viernes 14

M Martes 18

N, Ñ, O Miércoles 19

P, Q Jueves 20

R Viernes 21

R Lunes 24

S Martes 25

T, U, V Miércoles 26

W, X, Y Z Jueves 27

Este es el calendario oficial
Este es el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Es importante estar al pendiente de la Secretaría del Bienestar en caso de que exista algún retraso por los pagos de este programa social.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarPensión del Bienestar 2025Pensión BienestarPensión Bienestar 2025BecaPrograma SocialProgramas SocialesPago Pensión BienestarPago Pensión del BienestarPago Pensión Bienestar 2025PensiónBienestarAdultos Mayoresmexico-noticias

Más Noticias

Estas son las tres maneras en las que el Ejército apoyó a Carlos Manzo, según Trevilla Trejo

Fue realizado un análisis de riesgo previo a la asignación de elementos de seguridad municipales

Estas son las tres maneras

Menor de edad asesina a guardia de tienda departamental en el centro de la CDMX

El menor presuntamente se encontraba fardeando y atacó a balazos al elemento de seguridad privada cuando lo descubrió

Menor de edad asesina a

Panqué de chocolate con almendras, sin harina para aumentar masa muscular y bajar de peso

Bizcocho saludable comienza a ganar terreno dentro de la preparación de recetas fitness

Panqué de chocolate con almendras,

Mi Beca para Empezar: Dónde será la entrega de las tarjetas para los nuevos beneficiarios de preescolar y primaria el próximo 5 de noviembre

Este programa busca apoyar a los niños para prevenir la deserción escolar

Mi Beca para Empezar: Dónde

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”: así es por dentro el rancho abandonado del divo en Nuevo México

La icónica propiedad de Juan Gabriel, con sus cincuenta y tres habitaciones y recuerdos intactos, permanece abandonada, mostrando la huella imborrable del cantante y los momentos que compartió con sus hijos en Santa Fe

“Juan Gabriel: Debo, puedo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos explosivos en Badiraguato, Sinaloa

Este es el partido político al que pertenecía Carlos Manzo

Reportan que fue identificado el asesino de Carlos Manzo: sería familiar de un operador ligado al CJNG

Enfrentamiento armado en Guasave, Sinaloa, deja 13 muertos y cuatro detenidos, confirma García Harfuch

Procesan a siete personas que tenían armas, droga y equipo electrónico en casas de CDMX

ENTRETENIMIENTO

“Juan Gabriel: Debo, puedo y

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”: así es por dentro el rancho abandonado del divo en Nuevo México

Mon Laferte anuncia gira por México: ciudades, fechas y preventa para el ‘Femme Fatale Tour’

Carlos Rivera podría convertirse en papá por segunda vez en breve: “Es un sueño presente”

Corona Capital 2025 libera sus horarios por día: consulta qué artistas se empalman

Sobrinas de Héctor Terrones niegan abandono al diseñador y revelan detalles de sus últimos días: “Él lo decidió”

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo