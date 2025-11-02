Derriban con violencia puerta en Palacio de Gobierno tras marcha en Morelia por asesinato de Carlos Manzo

Derrumban puerta de Palacio de Gobierno en Morelia.

Ciudadanos marcharon este 2 de noviembre en Morelia para exigir justicia tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido durante un evento público del Día de Muertos. La movilización partió desde la Plaza María Morelos y Pavón, convocada bajo el lema “Ya basta de abusos y omisiones” y en demanda de un México sin miedo ni impunidad.

Convocatoria a la marcha por el asesinato de Carlos Manzo. Foto: x.com

El llamado a la marcha, difundido en redes sociales, invitó a la ciudadanía a manifestar su inconformidad ante la corrupción y violencia en la entidad. Los organizadores extendieron la invitación a municipios de Michoacán y a otros estados del país.

Convocan a marcha en Michoacán por asesinato de Carlos Manzo. Foto: x.com/@PiperThread

Por el caso, dos personas han sido detenidas, una de las cuales murió posteriormente. El gabinete de seguridad estatal afirmó que el crimen no quedará impune. Autoridades detallaron que el arma usada en el ataque ha sido vinculada a grupos delictivos.

El cortejo fúnebre del alcalde fue despedido bajo fuerte resguardo de seguridad, acompañado por familiares, amigos y su caballo hasta la plaza principal de Uruapan, donde se le rindió homenaje póstumo.

La tarde del domingo, poco después de las cuatro de la tarde comenzó la marcha. Al grito de “¡Carlos no murió, el gobierno lo mató!" y en un ambiente de unión, los manifestantes también corearon el himno nacional, ante la impotencia del asesinato.

El C5 de Michoacán reportó que los contingentes seguían avanzando sobre Avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de Correos de México, con dirección hacia la Catedral de Morelia, lo que genera afectación parcial a la circulación.

C5 en Michoacán advierte sobre marcha. Foto: x.com/@C5Michoacan

“Claudia no escuchó y el gobierno lo mató“ y ”Fuera Morena" fueron otras de las consignas que se escucharon en la movilización.

Algunos de los ciudadanos participantes refieren que no se trata de religión, raza o partido político y llaman a la unidad al grito de “Uruapan no estás solo”.

En redes sociales se ha reportado que tumbaron la puerta del Palacio de Gobierno, se pide revocación de mandato y la congregación de personas se encuentra muy molesta.

Realizan marcha en Morelia por asesinato de Carlos Manzo, tumban puerta en Palacio de Gobierno y piden revocación. (Redes Sociales)

Asimismo, han señalado que habrá otra manifestación el próximo 15 de noviembre.

Tras derribar la puerta, también denunciaron bancas incendiadas y partes del Palacio de Gobierno en llamas, varios accesos abiertos a la fuerza, sin embargo hasta el momento esta información es extraoficial y se difunde solo por redes sociales.

Ciudadanos entran al Palacio de Gobierno en Morelia. (X/@JimenaVillicana)

Cientos de personas ingresan a la fuerza a Palacio de Gobierno en Morelia y lo vandalizan, al grito de groserías dirigidas al gobernador Bedolla.

Información en desarrollo...