“Su sombrero no cayó; sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan” declaró Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo

El presidente municipal fue asesinado durante la inauguración del Festival de Velas en el Centro Histórico de Uruapan

“Su sombrero no cayó; sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan” declaró Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo Crédito: Fb: Carlos Manzo

Grecia Quiroz García, esposa del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, rindió un emotivo homenaje durante la ceremonia realizada en la plaza principal del municipio.

“Esta lucha es por la justicia, por la violencia que seguimos viviendo, por los desaparecidos que aún no regresan a casa, Carlos sigue aquí, en cada paso de quienes continúan su lucha. Su sombrero no cayó; sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan”, afirmó la esposa del edil.

Durante su discurso, Grecia recordó también la cercanía que Carlos tenía con la ciudadanía: “Él llegaba de madrugada tan contento de sus operativos porque sentía que estaba haciendo muchas cosas por Uruapan. Él siempre decía: ‘Grecia, la gente es primero’. El pueblo es primero”.

“El día de hoy no solo mataron al presidente de Uruapan. Mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos”, Manzo es padre de dos menores y Grecia lo resaltó.

La familia de Carlos Manzo y Grecia Quiroz. Crédito: Fb: Carlos Manzo

Hizo un llamado a la unidad y a la defensa de los hijos y la comunidad: “Le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, que defendamos ese Uruapan de antes”.

Finalmente, Grecia pidió a los ciudadanos continuar con el legado de su esposo: “Hoy agradezco a la vida por darme la oportunidad de haber conocido al mejor hombre, al único hombre honrado, hombre valiente, que no tenía miedo de nada. Hoy les pido por favor un fuerte aplauso, que se escuche hasta allá arriba donde él está”.

El atentado y muerte de Carlos Manzo

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, falleció tras un ataque a tiros ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre, durante la inauguración del Festival de Velas en el Centro Histórico de la ciudad.

Los últimos momentos de Carlos Manzo con vida. Foto: Facebook / Carlos Manzo

Según los reportes oficiales, el edil fue agredido por sujetos armados que le dispararon aproximadamente seis veces en medio de la multitud.

El Gabinete de Seguridad de México confirmó la muerte del alcalde luego de que fuera trasladado a un hospital con heridas de bala. Asimismo, uno de los agresores fue abatido en el lugar y las autoridades aseguraron que el crimen no quedará impune.

Testigos y videos difundidos en redes sociales mostraron la conmoción de los asistentes, quienes gritaban el apellido de Manzo mientras se registraban las detonaciones.

Cabe destacar que, aunque el alcalde contaba con dos escoltas de la Guardia Nacional durante el evento, no portaba chaleco antibalas, pues se trataba de una celebración pública y familiar.

