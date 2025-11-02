México

VIDEOS del ataque a Carlos Manzo: cerca de su familia y frente a cientos de personas, así fue el asesinato del alcalde de Uruapan

El edil falleció tras ser atacado a tiros en el Centro Histórico del municipio durante el Festival de Velas el pasado 1 de noviembre, cerca de su familia y frente a cientos de personas

Carlos Manzo fue asesinado con
Carlos Manzo fue asesinado con seis balazos en el Centro Histórico de Uruapan. Foto: Facebook / Carlos Manzo

La noche del pasado 1 de noviembre, el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue asesinado balazos mientras se celebraba el Festival de Velas como parte del Día de Muertos en el estado.

Los hechos ocurrieron en el Centro Histórico del municipio donde el edil se encontraba en compañía de sus hijos, el pueblo y su equipo de escoltas, siendo estos últimos los encargados de repeler la agresión tras escuchar seis disparos, logrando abatir a uno de los agresores y detener a dos personas implicadas.

Videos compartidos en redes sociales, muestran a un grupo de paramédicos brindando primeros auxilios al edil tendido en el suelo mientras una multitud se acerca a grabar la escena y tomar fotografías de los implicados. Asimismo, algunas personas se aproximan a los presuntos civiles armados para interrogarlos en espera de la llegada de las autoridades correspondientes y ambulancias.

“Él fue, llegó corriendo a un lado”, señalaba una persona que custodiaba la zona.

Autoridades informan un agresor abatido y dos más asegurados Crédito: X: @CarlosArrietaLl

Tras un par de minutos, en uno de los videos se observa como después de ser atendido con los primeros auxilios, el presidente municipal es trasladado en una camilla hacia una ambulancia lista para partir al hospital más cercano de la zona.

“¡A donde sea pero vámonos!”, se escucha mientras el edil es subido a la unidad paramédica.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Carlos Manzo falleció tras el ataque y señaló que se investigarán los hechos para dar con todos los responsables.

“Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida.

“Las autoridades del Gobierno de Michoacán y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población. Este crimen no quedará impune”, señaló una publicación de Gabinete de Seguridad en X.

El alcalde falleció en el lugar frente a su familia Crédito: X: @CarlosArrietaLl

Cabe señalar que el presidente municipal contaba con dos escoltas de la Guardia Nacional que lo acompañaban en la realización de sus funciones diarias. Asimismo, al ser un evento público y familiar, el alcalde no portaba chaleco antibalas en el sitio.

Gobernador de Michoacán condena el ataque hacia Carlos Manzo

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó por medio de redes sociales el ataque perpetrado contra el edil de Uruapan e informó que el Secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, así como la Guardia Nacional, se encuentran en el municipio para continuar con los patrullajes y coordinar acciones de seguridad.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, detalló que ningún civil resultó herido.

Carlos Manzo destacaba por su
Carlos Manzo destacaba por su labor de participar directamente en enfrentamientos contra el crimen organizado. (Foto: Tomada de Facebook)

Carlos Manzo destacó por sus acciones contra el crimen organizado (especialmente contra miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación [CJNG]) y por subir a sus redes sociales su participación directa con elementos de seguridad en operativos contra células delictivas que operan en el estado.

Finalmente, cabe destacar que el edil también denunciaba que existía colusión entre las autoridades y el crimen organizado. Ante sus constantes operativos, el presidente municipal también afirmaba que continuaría combatiendo a los grupos criminales, aunque le costara la vida.

