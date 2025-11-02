Sheinbaum convoca de forma urgente al Gabinete de Seguridad tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Claudia Sheinbaum convocó al Gabinete de Seguridad tras el ataque suscitado contra el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. REUTERS/Henry Romero

Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, en el estado de Michoacán, Carlos Manzo, la mandataria Claudia Sheinbaum convocó de última hora al Gabinete de Seguridad en una reunión que comenzó a las 09:00 horas en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Dicha información la dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch por medio de una publicación en su cuenta oficial de X a las 08:00 horas el día de hoy domingo de noviembre.

“Fuimos convocados por la presidenta Claudia Sheinbaum el Gabinete de Seguridad hoy a las 09:00 horas.

“Junto a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional”, se lee en la publicación de Harfuch.

Lo anterior da a conocer que en la reunión también podrían participar los titulares de cada dependencia, como Rosa Icela Rodríguez (titular de la SEGOB), Ricardo Trevilla Trejo (titular de la DEFENSA), Raymundo Pedro Morales Ángeles (titular de la SEMAR) y Hernán Cortés Hernández (titular de la Guardia Nacional).

Finalmente se dio a conocer que se dará una conferencia de prensa a las 11:00 horas del día de hoy para dar más detalles sobre la estrategia de seguridad.

Se prevé que cada uno de los titulares de las dependencias de seguridad se reúna con la mandataria en Palacio Nacional. Credito: X - @OHarfuch

El día de ayer, tras el asesinato del presidente municipal, la cuenta del Gabinete de Seguridad había informado que las autoridades resguardarían la zona del atentado y las dependencias continuarán con las investigaciones correspondientes para que el crimen no quedara impune.

“Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida.

“Las autoridades del Gobierno de Michoacán y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población. Este crimen no quedará impune”, se lee en el comunicado del Gabinete de Seguridad.

Información en desarrollo...