Suman siete alcaldes asesinados, cinco atacados y uno más desaparecido durante el gobierno de Ramírez Bedolla en Michoacán

Los ediles pertenecían a distintos partidos políticos; el más reciente, Carlos Manzo Rodríguez, de Uruapan, fue atacado durante un evento público

Durante la administración del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, siete presidentes municipales fueron asesinados en distintos hechos de violencia registrados en la entidad. El más reciente fue el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien perdió la vida el pasado 1 de noviembre tras sufrir un atentado en pleno centro de la ciudad, mientras encabezaba el arranque de un evento.

Con este crimen, suman ya siete alcaldes asesinados desde que Ramírez Bedolla asumió el cargo en octubre de 2021. Los funcionarios municipales pertenecían a diversos partidos políticos, entre ellos el PRI, PAN, PVEM y Morena.

Cronología de los asesinatos

El primero ocurrió el 8 de febrero de 2022, cuando Enrique Velázquez Orozco, alcalde de Contepec emanado del PRI, fue encontrado sin vida en un predio de la localidad El Jacal, dos días después de haber sido reportado como desaparecido.

Un mes más tarde, el 11 de marzo de 2022, César Arturo Valencia Caballero, edil de Aguililla y militante del PVEM, fue asesinado a bordo de su camioneta cuando circulaba por su municipio.

Posteriormente, el 1 de abril de 2024, Guillermo Torres Rojas, alcalde de Churumuco y también del PRI, fue atacado a balazos mientras cenaba en una taquería de Morelia, cerca del monumento a Lázaro Cárdenas.

Ese mismo año, el 3 de junio, la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, del PAN, fue asesinada en su municipio. Cabe recordar que en septiembre de 2023 había sido privada de la libertad en Jalisco, aunque tres días después apareció con vida.

Un año después, el 17 de junio de 2025, Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, fue ultimada a las afueras de su domicilio.

Antes de Manzo Rodríguez, el quinto edil asesinado había sido Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, lo que ya entonces encendió las alertas sobre la violencia política que enfrentan los gobiernos locales en el estado.

Un presidente electo continúa desaparecido

Además de los siete asesinatos, un presidente municipal electo permanece desaparecido desde el 29 de junio de 2021. Se trata de Gilberto Mejía Salgado, quien ganó la alcaldía de Penjamillo por el Partido Encuentro Solidario (PES).

De acuerdo con las investigaciones, Mejía fue privado de la libertad por un grupo armado mientras abría su negocio en el centro del municipio. Hasta la fecha, no existen avances significativos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) ni de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Gobernador asegura que los alcaldes no han pedido protección

Tras el asesinato de Salvador Bastida, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que ningún alcalde ha solicitado seguridad adicional al gobierno estatal.

Durante su encuentro semanal con medios de comunicación, el mandatario aseguró que mantiene diálogo directo con los ediles para atender sus necesidades y que su administración “ha estado al pendiente” de la situación de cada municipio.

