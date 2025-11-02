Corren al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla del funeral de Carlos Manzo: “Fuera, asesino”

Al funeral en honor de quien fuera presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, acudió el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla. Sin embargo, diversos asistentes al evento le gritaron que se fuera del sitio.
Durante el 2 de noviembre, los asistentes al funeral aprovecharon para gritar consignas y reclamos contra Bedolla.
“Fuera asesino”, es parte de lo que puede escucharse en la grabación.
Otras personas clamaron justicia por el homicidio de Carlos Manzo. “Carlos gobernador”, corearon algunos de los asistentes.
“Largo de aquí”, exclamaron a Ramírez Bedolla personas a las afueras de la funeraria San José, sitio donde tuvo lugar el funeral de Manzo.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO...
Más Noticias
Hoy No Circula lunes 3 de noviembre: qué autos no pueden transitar en CDMX y Edomex
Conozca si su auto puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular
“No salgan con sus condolencias, debieron evitar su muerte”: madre buscadora Ceci Flores, tras el asesinato de Carlos Manzo
En respuesta a los mensajes oficiales y condolencias emitidos tras el homicidio, Ceci Flores, madre buscadora y activista, cuestionó duramente la utilidad de esos pronunciamientos
Temblor en México hoy: se registra sismo de 4.0 en Chiapas
Sigue en vivo todas las noticias sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN
Captan a robot humanoide vestido de Chavo del 8 corriendo en calles de Tamaulipas | Video
Usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos por la agilidad de la máquina, pero con su toque de humor gracias al disfraz del cómico mexicano Roberto Gómez Bolaños
Suman siete alcaldes asesinados, cinco atacados y uno más desaparecido durante el gobierno de Ramírez Bedolla en Michoacán
Los ediles pertenecían a distintos partidos políticos; el más reciente, Carlos Manzo Rodríguez, de Uruapan, fue atacado durante un evento público
MÁS NOTICIAS