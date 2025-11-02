México

Corren al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla del funeral de Carlos Manzo: “Fuera, asesino”

El cuerpo del presidente municipal de Uruapan fue velado en la funeraria San José

Entró a su camioneta tras los reclamos (X/@c4jimenez)

Al funeral en honor de quien fuera presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, acudió el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla. Sin embargo, diversos asistentes al evento le gritaron que se fuera del sitio.

Durante el 2 de noviembre, los asistentes al funeral aprovecharon para gritar consignas y reclamos contra Bedolla.

“Fuera asesino”, es parte de lo que puede escucharse en la grabación.

Los asistentes al evento le gritaron consignas al funcionario. ( X/@c4jimenez)

Otras personas clamaron justicia por el homicidio de Carlos Manzo. “Carlos gobernador”, corearon algunos de los asistentes.

Largo de aquí”, exclamaron a Ramírez Bedolla personas a las afueras de la funeraria San José, sitio donde tuvo lugar el funeral de Manzo.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

