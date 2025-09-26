México

Cómo preparar un jugo de piña con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta refrescante bebida es ideal para tomar después del gimnasio

Por Ignacio Izquierdo

Este jugo con proteína puede
Este jugo con proteína puede ser tu alternativa si no te gusta tomar leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregar proteína en polvo a los jugos en lugar de mezclarla con leche se ha convertido en una opción popular entre quienes buscan alternativas ligeras y frescas para complementar su nutrición.

Esta práctica resulta útil para personas intolerantes a la lactosa, veganos o quienes simplemente prefieren evitar lácteos en sus dietas. Utilizar jugos de frutas o vegetales como base no solo aporta sabor, sino que también introduce vitaminas, minerales y antioxidantes adicionales que favorecen la salud en general.

Consumir suficiente proteína es esencial para quienes asisten al gimnasio de forma regular, ya que este macronutriente contribuye a la reparación y el crecimiento muscular, así como a la recuperación tras el ejercicio. Incluir proteína después del entrenamiento ayuda a optimizar los resultados y a mantener una masa muscular adecuada, clave para el progreso en cualquier rutina de ejercicio físico.

Aquí te contamos cómo preparar un jugo de piña con proteína en polvo y chía.

Jugo de piña con chía y proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se prepara este jugo
Así se prepara este jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta

  • 1 taza de piña fresca, pelada y troceada
  • 1 cucharada de semillas de chía
  • 1 medida de proteína en polvo (sabor neutro o vainilla)
  • 1 vaso de agua fría
  • Hielo (opcional)

Preparación:

  • Colocar la piña, el agua y la proteína en polvo en una licuadora
  • Mezclar hasta conseguir una textura homogénea
  • Añadir la chía y remover con una cuchara
  • Esperar unos minutos para que la chía absorba líquido
  • Servir y agregar hielo si se desea

Beneficios de cada ingrediente:

Proteína en polvo, el secreto
Proteína en polvo, el secreto para que este jugo te vuelva más fuerte - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piña

  • Contiene una alta concentración de vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico
  • Posee bromelina, una enzima que contribuye al proceso digestivo de proteínas
  • Aporta fibra, elemento clave para un sistema digestivo saludable
  • Su volumen de agua ayuda a mantener la hidratación corporal
  • Proporciona antioxidantes naturales

Chía

  • Ofrece fibra soluble, favoreciendo el tránsito intestinal
  • Concentra omega 3 de origen vegetal, un ácido graso que apoya la salud cardiovascular
  • Suministra minerales esenciales: calcio, magnesio y fósforo
  • Contribuye al control de la glucosa en sangre
  • Genera una sensación de saciedad que puede ayudar a regular el apetito

Proteína en polvo

  • Aporta aminoácidos esenciales, necesarios para reparar tejidos y construir masa muscular
  • Es útil para mantener y desarrollar músculo, sobre todo en personas que realizan actividad física
  • Favorece la saciedad en preparaciones sin exceso de calorías
  • Puede influir positivamente en la recuperación muscular tras el ejercicio
  • Su formato permite incorporar fácilmente proteínas a la dieta diaria

Este jugo reúne nutrientes de rápida asimilación, sabor agradable y versatilidad para distintas necesidades. Es una alternativa práctica para quienes requieren un complemento nutricional, como desayuno, merienda o después de entrenar.

