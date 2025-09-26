Cómo preparar un jugo de piña con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Este jugo con proteína puede ser tu alternativa si no te gusta tomar leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregar proteína en polvo a los jugos en lugar de mezclarla con leche se ha convertido en una opción popular entre quienes buscan alternativas ligeras y frescas para complementar su nutrición.

Esta práctica resulta útil para personas intolerantes a la lactosa, veganos o quienes simplemente prefieren evitar lácteos en sus dietas. Utilizar jugos de frutas o vegetales como base no solo aporta sabor, sino que también introduce vitaminas, minerales y antioxidantes adicionales que favorecen la salud en general.

Consumir suficiente proteína es esencial para quienes asisten al gimnasio de forma regular, ya que este macronutriente contribuye a la reparación y el crecimiento muscular, así como a la recuperación tras el ejercicio. Incluir proteína después del entrenamiento ayuda a optimizar los resultados y a mantener una masa muscular adecuada, clave para el progreso en cualquier rutina de ejercicio físico.

Aquí te contamos cómo preparar un jugo de piña con proteína en polvo y chía.

Jugo de piña con chía y proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se prepara este jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta

1 taza de piña fresca, pelada y troceada

1 cucharada de semillas de chía

1 medida de proteína en polvo (sabor neutro o vainilla)

1 vaso de agua fría

Hielo (opcional)

Preparación:

Colocar la piña, el agua y la proteína en polvo en una licuadora

Mezclar hasta conseguir una textura homogénea

Añadir la chía y remover con una cuchara

Esperar unos minutos para que la chía absorba líquido

Servir y agregar hielo si se desea

Beneficios de cada ingrediente:

Proteína en polvo, el secreto para que este jugo te vuelva más fuerte - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piña

Contiene una alta concentración de vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico

Posee bromelina, una enzima que contribuye al proceso digestivo de proteínas

Aporta fibra, elemento clave para un sistema digestivo saludable

Su volumen de agua ayuda a mantener la hidratación corporal

Proporciona antioxidantes naturales

Chía

Ofrece fibra soluble, favoreciendo el tránsito intestinal

Concentra omega 3 de origen vegetal, un ácido graso que apoya la salud cardiovascular

Suministra minerales esenciales: calcio, magnesio y fósforo

Contribuye al control de la glucosa en sangre

Genera una sensación de saciedad que puede ayudar a regular el apetito

Proteína en polvo

Aporta aminoácidos esenciales, necesarios para reparar tejidos y construir masa muscular

Es útil para mantener y desarrollar músculo, sobre todo en personas que realizan actividad física

Favorece la saciedad en preparaciones sin exceso de calorías

Puede influir positivamente en la recuperación muscular tras el ejercicio

Su formato permite incorporar fácilmente proteínas a la dieta diaria

Este jugo reúne nutrientes de rápida asimilación, sabor agradable y versatilidad para distintas necesidades. Es una alternativa práctica para quienes requieren un complemento nutricional, como desayuno, merienda o después de entrenar.