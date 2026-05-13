EEUU intensifica amenazas contra México por temas de narcotráfico: la cronología en declaraciones

Una valla fronteriza divide México y Estados Unidos, con vehículos de la DEA y banderas estadounidenses en un lado, y patrullas con periodistas y bandera mexicana en el otro, bajo un cielo nublado al mediodía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Estados Unidos (EEUU), encabezado por el presidente Donald Trump, ha reforzado, en los últimos días, las acusaciones contra México por la presunta colusión y protección de autoridades a cárteles de la droga y redobló la presión sobre el país para conseguir más resultados en seguridad.

En un solo día, el pasado martes, las tensiones entre ambos países y socios comerciales ha aumentado tras declaraciones de varios funcionarios importantes de EEUU. Se trata de Terrance Cole, director de la DEA; Pete Hegseth, secretario de Guerra, así como una publicación de una nota de la cadena CNN sobre un presunto operativo de la CIA para asesinar a un operador del narcotráfico en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México (Edomex), que inmediatamente fue desmentida por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Terrance Cole, director de la DEA, declaró, desde el Senado estadounidense, que las recientes acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por la presunta protección a Los Chapitos es solamente el comienzo.

“No cabe duda que los narcotraficantes y altos funcionarios mexicanos han estado coludidos por años, pero ahora les estamos poniendo atención. Tenemos un presidente que apoya una agenda que pone primero a los estadounidenses”, dijo Cole.

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“Este es solo el inicio de lo que está por venir en México”, advirtió.

El secretario de Defensa Pete Hegseth reiteró la exigencia de Donald Trump para que México aumente sus esfuerzos contra el narcotráfico y evitar tener que intervenir. (AP foto/Alex Brandon)

Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense, en la misma ronda de comparecencias de funcionarios de seguridad, reiteró la exigencia de Donald Trump para que México aumente sus esfuerzos contra el narcotráfico y evitar tener que intervenir, aunque también reconoció que ha habido una cooperación entre ambos países sin precedentes.

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El jefe del Pentágono señaló que espera que México de“un paso hacia el frente” para combatir con mayor rigor a las organizaciones del narcotráfico y así evitar que Estados Unidos intervenga de manera directa.

La advertencia de Hegseth se dio cuando congresistas le cuestionaron cobre la tecnificación de los cárteles con el uso de drones e incursión en terreno estadounidense registrado en los últimos meses.

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Además, la semana pasada Trump adelantó, en un evento del día de las Madres en la Casa Blanca, que si las autoridades mexicanas “no hacen su trabajo” contra el crimen organizado, Washington lo haría.

Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, el combate al narcotráfico, en especial al tráfico de fentanilo, se ha convertido en una de las principales prioridades de Estados Unidos, que ha declarado a los principales cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas.

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La semana pasada, Trump declaró que si las autoridades mexicanas “no hacen su trabajo” contra el crimen organizado, Washington lo haría.

Además, el mandatario estadounidense ha insistido, en diversas ocasiones, en la necesidad de que Estados Unidos intervenga en territorio mexicano, algo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha rechazado, al apelar la soberanía nacional.

La presión de EEUU volvió a intensificarse cuando el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado de narcotráfico por un tribunal federal de Estados Unidos.

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Rocha Moya fue acusado, con otros nueve funcionarios, de delitos relacionados con el trasiego de drogas y armas. En tanto, México ha asegurado que aunque Estados Unidos ha solicitado su detención con fines de extradición, no se han mostrado pruebas que demuestren que las acusaciones en contra del gobernador con licencia sean ciertas.