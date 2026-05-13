Sheinbaum afirma que la FGR tiene la ‘última palabra’ sobre presencia de agentes de la CIA en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) será la instancia encargada de determinar si existió alguna responsabilidad en torno a la presunta participación de personas vinculadas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo realizado en Chihuahua, al tratarse de hechos que podrían implicar violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución.

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, Sheinbaum señaló que la FGR lleva a cabo una investigación “profunda” sobre lo ocurrido, mientras la Fiscalía General del Estado de Chihuahua mantiene una indagatoria paralela sobre los mismos hechos.

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La mandataria explicó que la fiscalía federal ha entrevistado a personal de la institución estatal y de otras áreas del gobierno de Chihuahua, como parte del avance de las diligencias, y subrayó que será esa autoridad la que deberá informar en su momento los resultados de la investigación.

“Mi visión como presidenta es que hubo una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución. ¿Quién va a determinar esa falta? La Fiscalía General de la República (FGR). La fiscalía de Chihuahua está haciendo su propia investigación, pero la FGR está llevando a cabo una investigación profunda, está entrevistando a muchas personas de la fiscalía y de otras áreas del gobierno de Chihuahua. Ya tendrá que informar cuáles son los avances de su investigación”, refirió.

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Así se desarrolló el operativo en Chihuahua

El caso se desprende de un operativo realizado el 16 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde un convoy integrado por policías ministeriales y ciudadanos estadounidenses se trasladó para el desmantelamiento de un narcolaboratorio considerado uno de los más grandes asegurados en el país.

Durante la madrugada del 19 de abril, una de las camionetas del convoy sufrió un accidente en la sierra de Chihuahua, hecho en el que murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación, su escolta y dos ciudadanos estadounidenses que posteriormente fueron señalados como presuntos agentes vinculados a la CIA.

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Tras estos hechos, tanto la FGR como la Fiscalía de Chihuahua abrieron investigaciones paralelas: una centrada en la operación del laboratorio y otra en la posible participación de actores extranjeros en acciones consideradas competencia de autoridades mexicanas.

En el lugar del aseguramiento, las autoridades reportaron el hallazgo de un laboratorio clandestino con decenas de miles de litros de sustancias químicas, toneladas de precursores y equipo utilizado para la fabricación de drogas sintéticas, en una operación que, según se informó, derivó de una investigación previa de varios meses que no fue notificada a instancias federales.

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