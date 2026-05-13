IMSS realiza importante aclaración sobre el pago de pensiones y tramites digitales

El IMSS ha señalado que la digitalización de trámites es parte de una estrategia para mejorar la atención y seguridad de derechohabientes, pensionados y jubilados. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró que es falsa la información que circula en algunos medios y redes sociales respecto a que el pago de pensiones esté condicionado a la realización de trámites digitales, como el registro de datos biométricos.

El Instituto emitió un llamado a su población pensionada y jubilada para que se informe exclusivamente por vías oficiales sobre la modernización de trámites.

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El IMSS ha señalado que la digitalización de trámites es parte de una estrategia para mejorar la atención y seguridad de derechohabientes, pensionados y jubilados. Sin embargo, reiteró que no existe ningún trámite digital obligatorio cuyo incumplimiento implique la suspensión, bloqueo o pérdida del pago de la pensión.

Modernización de trámites en el IMSS

El uso del Tarjetón Digital se promueve para reducir trámites presenciales y agilizar servicios, pero no es obligatorio para recibir el pago de la pensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos meses, el IMSS ha incorporado plataformas digitales como el Tarjetón Digital, herramienta que permite a pensionados, jubilados y trabajadores activos consultar y descargar sus comprobantes de pago, así como movimientos de nómina, de manera segura y gratuita desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

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El uso del Tarjetón Digital se promueve para reducir trámites presenciales y agilizar servicios, pero no es obligatorio para recibir el pago de la pensión.El procedimiento para acceder al Tarjetón Digital requiere contar con:

Clave única de Registro de Población (CURP)

Número de Seguridad Social (NSS)

Estado de residencia

Fecha de ingreso al IMSS

Un correo electrónico activo.

El registro se realiza en el portal oficial del instituto, donde se solicita crear una contraseña segura y validar la cuenta mediante un enlace enviado al correo electrónico.

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Registro biométrico: aclaraciones oficiales

No obstante, de acuerdo con los comunicados oficiales, el registro biométrico no es obligatorio ni condiciona el pago de la pensión. (IMSS)

El IMSS ha implementado el registro de datos biométricos, como huella digital y reconocimiento facial, a través de la aplicación IMSS Digital.

Este proceso busca reforzar la seguridad y prevenir fraudes, especialmente para quienes utilizan servicios digitales institucionales.

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El trámite está dirigido a pensionados y jubilados, y se realiza completamente en línea usando la app para dispositivos móviles.

No obstante, de acuerdo con los comunicados oficiales, el registro biométrico no es obligatorio ni condiciona el pago de la pensión. El IMSS ha sido enfático en desmentir los rumores sobre la existencia de plazos fatales, sanciones o suspensión de pagos para quienes no completen este trámite digital.

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El acceso a la pensión se mantiene garantizado conforme a lo establecido por la ley, y la atención presencial sigue disponible para quienes lo requieran.

Desinformación y canales oficiales

El IMSS también ha aclarado en repetidas ocasiones que no ha emitido ningún comunicado que condicione el pago de pensiones a la realización de trámites digitales (Infobae México)

Ante la proliferación de información inexacta en redes sociales y algunos portales, el IMSS insiste en que la única vía válida para conocer cambios, actualizaciones o requisitos en trámites es su sitio web oficial (imss.gob.mx/prensa) y sus cuentas verificadas en redes sociales.

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El organismo recomienda no atender mensajes de fuentes no verificadas para evitar ser víctima de fraudes o robo de datos personales.

El IMSS también ha aclarado en repetidas ocasiones que no ha emitido ningún comunicado que condicione el pago de pensiones a la realización de trámites digitales, y que cualquier innovación tecnológica o actualización de procesos será anunciada exclusivamente por canales institucionales.

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Recomendaciones para la población pensionada y jubilada

El IMSS sugiere a las personas pensionadas y jubiladas mantener actualizados sus datos personales en el sistema y consultar periódicamente el portal oficial para identificar cualquier novedad relevante.

En caso de dudas o dificultades técnicas, se recomienda acudir directamente a la clínica correspondiente o comunicarse a los canales de atención institucional.

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Las medidas de digitalización impulsadas por el IMSS tienen como objetivo facilitar la vida de la población beneficiaria, agilizando servicios y reduciendo filas en oficinas. No obstante, el derecho al cobro de la pensión está plenamente garantizado y no depende de la realización de trámites digitales, de acuerdo con lo manifestado por la propia institución.