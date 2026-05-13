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Arrestan al director y subdirector de Seguridad Pública de Tezontepec, Hidalgo, por presuntos nexos con la delincuencia

Un tercer mando fue detenido durante la acción, en la que les fueron aseguradas dosis de droga y cartuchos de arma de fuego

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Detenido director y subdirector Tezontepec
Foto: SSP Hidalgo

Tres mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, fueron detenidos por su presunta relación con la delincuencia organizada en la región.

Su arresto se efectuó la tarde de este martes 13 de mayo, luego de que las autoridades recibieron denuncias y tras labores de inteligencia en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado.

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Al darle seguimiento, se logró integrar una carpeta de investigación donde se acredita la presunta responsabilidad del director de Seguridad Pública de Tezontepec de Aldama, Raymundo “S”; el subdirector, de iniciales C.H.B.M y un expolicía municipal, de iniciales M. del V. M.

La SSP informó que durante su detención les fueron aseguradas diversas dosis de droga y cartuchos de arma de fuego.

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Los tres mandos son señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Video: SSP Hidalgo

La detención de Raymundo “S” se efectuó a las 10:25 de la mañana al exterior de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en la colonia Los Tepetates.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el hombre vestía una playera tipo polo azul marino, pantalón de cargo del mismo color y botas tácticas negras durante su arresto.

Alcaldesa se pronuncia tras detención de los tres mandos policiales

Ana María Rivera Contreras, alcaldesa de Tezontepec, se pronunció sobre la detención de los tres mandos policiales y afirmó que desde el primer momento de su administración ha colaborado con las autoridades para el desarrollo de las investigaciones.

“Encontrándome en un evento público, fue a través de los canales correspondientes como recibí el aviso de estos hechos. Desde el primer momento, esta administración ha coadyuvado y brindado todas las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones y el trabajo de las autoridades competentes”, detalló en un comunicado.

Alcaldesa de Tezontepec de Aldama, Hidalgo
Alcaldesa de Tezontepec de Aldama durante un evento público. Foto: Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama

La edil también comentó que desde el inicio de la designación del director de la Policía Municipal, Raymundo “S”, se le brindó la confianza y respaldo institucional, así como a su equipo de trabajo con el objetivo de fortalecer la seguridad y el bienestar del municipio.

“Reiteramos nuestro respeto absoluto a las instituciones y confiamos en que las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades de quien o quienes resulten involucrados”, aseguró.

Alcaldesa se reúne con el director de la SSP del Estado

Luego de los hechos, Ana María Rivera informó que sostuvo una reunión con Salvador Cruz Neri, secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, con el objetivo de fortalecer el trabajo entre los distintos órdenes de gobierno en favor de la seguridad.

“Reiteré toda mi disposición para coadyuvar plenamente en las investigaciones que actualmente realizan las autoridades competentes, actuando siempre con responsabilidad, transparencia y respeto a la ley”, aseguró.

Alcaldesa de Tezontepec de Aldama
Foto: Facebook / Ana María Rivera

Finalmente, señaló que continuarán colaborando debido a que no tolerarán ninguna conducta que vaya contra la legalidad.

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