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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de mayo: rescatan a tres víctimas de secuestro en Morelos

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

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En pocas líneas:

14:40 hsHoy

Del Ramo 33 a la minería: qué hay detrás de los ataques de Los Ardillos y Los Tlacos contra comunidades indígenas de Guerrero

Desde que el mercado de la heroína colapsó, dos grupos criminales convirtieron Guerrero en un laboratorio de extorsión total

El estado de Guerrero ha sido un territorio de alto interés para el crimen organizado desde la década de 1990. (Infobae México/Jovani Pérez)
El estado de Guerrero ha sido un territorio de alto interés para el crimen organizado desde la década de 1990. (Infobae México/Jovani Pérez)

El presupuesto público, las tierras indígenas y los recursos del subsuelo están en el centro de la guerra que Los Ardillos y Los Tlacos libran en la Montaña de Guerrero, no sólo entre ellos mismos, sino también contra las comunidades indígenas organizadas.

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13:59 hsHoy

Rescatan a tres personas secuestradas y detienen a cinco en Morelos

El fiscal del estado de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que como resultado de un operativo coordinado entre la FIDAI, la Mesa de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se logró el rescate de tres personas que estaban secuestradas en la zona oriente la capital.

Detenidos por secuestro de tres personas en Morelos
Foto: Captura de pantalla

Hasta el momento se cuenta con cinco personas detenidas y bajo investigación; sin embargo, el despliegue operativo se mantiene en la zona para el seguimiento de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos.

Blumenkron detalló que será en las próximas horas cuando se brinde mayor información.

13:59 hsHoy

Arrestan al director y subdirector de Seguridad Pública de Tezontepec, Hidalgo, por presuntos nexos con la delincuencia

Un tercer mando fue detenido durante la acción, en la que les fueron aseguradas dosis de droga y cartuchos de arma de fuego

Foto: SSP Hidalgo
Foto: SSP Hidalgo

Tres mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, fueron detenidos por su presunta relación con la delincuencia organizada en la región.

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13:03 hsHoy

Ataque armado deja dos elementos heridos en Baja California: investigan red de tráfico de droga y celulares

Un comando armado atacó al comandante de custodios del penal de El Hongo mientras trasladaban a un custodio detenido

Ataque armado al Comisario del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California en Tecate (especial)
Ataque armado al Comisario del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California en Tecate (especial)

Un comando armado atacó al comandante de custodios del penal de El Hongo, en Tecate, Baja California, mientras realizaba el traslado de un policía penitenciario detenido con droga y teléfonos celulares.

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