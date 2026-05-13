EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de mayo: rescatan a tres víctimas de secuestro en Morelos

Un comando armado atacó al comandante de custodios del penal de El Hongo , en Tecate, Baja California , mientras realizaba el traslado de un policía penitenciario detenido con droga y teléfonos celulares .

Tres mandos de la Secretaría de Seguridad Pública ( SSP ) del municipio de Tezontepec de Aldama , Hidalgo, fueron detenidos por su presunta relación con la delincuencia organizada en la región.

Blumenkron detalló que será en las próximas horas cuando se brinde mayor información.

Hasta el momento se cuenta con cinco personas detenidas y bajo investigación; sin embargo, el despliegue operativo se mantiene en la zona para el seguimiento de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos.

El fiscal del estado de Morelos, Fernando Blumenkron , informó que como resultado de un operativo coordinado entre la FIDAI, la Mesa de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se logró el rescate de tres personas que estaban secuestradas en la zona oriente la capital.

El presupuesto público , las tierras indígenas y los recursos del subsuelo están en el centro de la guerra que Los Ardillos y Los Tlacos libran en la Montaña de Guerrero, no sólo entre ellos mismos, sino también contra las comunidades indígenas organizadas.

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