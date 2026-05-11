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La vitamina D es la responsable de la mayoría de las piedras en los riñones, advierte nefrólogo

La cantidad diaria recomendada de vitamina D va de 400 a 800 UI, pero solo con dosis superiores a 10,000 UI al día se han reportado síntomas de toxicidad como daño renal, fatiga y vómitos, afriman especialistas

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Modelo de riñón con cálculos, botella de vitamina D3 abierta con pastillas, vaso de orina y estetoscopio sobre una mesa de madera clara.
Un modelo de riñón con cálculos, pastillas de vitamina D3 y una muestra de orina ilustran el riesgo de daño renal por el consumo excesivo de suplementos sin supervisión médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nefrólogo Borja Quiroga advierte que el consumo de vitamina D sin supervisión médica puede provocar cálculos renales e incluso fallo renal, al elevar los niveles de calcio en la sangre. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, confirma que la hipervitaminosis D genera hipercalciemia, una de cuyas complicaciones directas son las piedras en los riñones y el daño permanente al órgano.

Quiroga, quien ejerce en España, lo describe sin rodeos: “He visto gente que ha venido con los riñones llenos de piedras”. El especialista señala que la vitamina D favorece la absorción intestinal de calcio, lo que en exceso satura los riñones y forma depósitos. Ha tratado además casos de intoxicación y fallo renal en personas sanas que tomaron el suplemento sin indicación clínica.

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Ilustración conceptual vibrante de un riñón y un intestino interconectados por flujos de energía coloridos, con bacterias estilizadas flotando y una cápsula de medicamento en primer plano
La dosis elevada de vitamina D puede provocar daño renal: lo que señala la evidencia científica

La ciencia distingue entre dosis típicas y exceso: el matiz que define la salud del daño renal

Un análisis prospectivo publicado en el Journal of Urology —con 193,551 participantes de tres cohortes de la Escuela de Medicina de Harvard, con seguimiento de más de 3,3 millones de personas-año— no encontró una asociación estadísticamente significativa entre el consumo de vitamina D en cantidades habituales y la formación de cálculos renales. Sin embargo, los autores advierten, que no puede descartarse un mayor riesgo con dosis superiores a las estudiadas, y que la combinación de vitamina D con calcio sí se ha asociado a mayor riesgo de cálculos en otros estudios.

¿Qué cantidad de vitamina D es saludable en el cuerpo humano?

MedlinePlus precisa que la cantidad diaria recomendada de vitamina D oscila entre 400 y 800 UI según la edad, y que la mayoría de las personas no requiere más de 2,000 UI al día. Los síntomas de toxicidad, en general, aparecen solo con dosis superiores a 10,000 UI diarias y pueden incluir fatiga, vómitos, orina frecuente, presión arterial alta y daño renal irreversible.

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Dos riñones sobre una bandeja metálica; uno entero y otro seccionado que revela daño interno. Una etiqueta visible dice 'DAÑO RENAL CRÓNICO'.
Especialistas recomiendan suplementar vitamina D únicamente con diagnóstico médico, ya que en personas sanas no previene fracturas ni mejora la salud cardiovascular, y su uso innecesario puede aumentar el riesgo de hipercalciemia

Quiroga: la vitamina D solo tiene indicación en casos concretos

El nefrólogo denuncia que los suplementos se recetan sin evaluar adecuadamente el estado de salud previo del paciente. Solo los recomienda en casos de osteoporosis o enfermedad renal crónica diagnosticada. Sostiene que en personas sanas “no mejora el riesgo cardiovascular, ni reduce tumores, ni evita fracturas”, y califica de injustificada la tendencia a suplementar a niños.

¿Cómo afecta la vitamina D en los riñones?

La Revista de Nefrología de la Sociedad Española de Nefrología explica el mecanismo subyacente: el riñón es el principal sitio de conversión de la vitamina D a su forma activa, el calcitriol. Cuando los niveles de calcitriol circulante se elevan en exceso, el complejo calcitriol-receptor de vitamina D activa genes que incrementan la absorción intestinal de calcio y fósforo, los cuales en concentraciones altas favorecen las calcificaciones en tejidos blandos y la formación de cálculos.

Suplementos de vitamina D.
Las advertencias médicas apuntan hacia los riesgos que implica un exceso en el consumo de suplementos sin supervisión profesional, especialmente para la función renal

El único suplemento que el especialista respalda sin reservas

Quiroga distingue la vitamina D de la creatina monohidratada, suplemento al que califica como seguro y eficaz. Explica que durante años fue malinterpretada por su similitud nominal con la creatinina, pero que los estudios han descartado daño renal. Recomienda elegir únicamente creatina monohidratada pura con sello de calidad certificado y advierte sobre productos de baja fiabilidad que circulan en algunos gimnasios: “No todo lo que se vende está controlado. Hay que leer bien las etiquetas y desconfiar de fórmulas milagrosas”.

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