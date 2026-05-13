México

Cae Marco Tulio “N” en Ensenada: abusó de su hijastra durante seis años

El imputado presuntamente aprovechó su posición como pareja de la madre para agredir sexualmente a la víctima desde que ella tenía 6 años de edad; los abusos ocurrieron entre 2017 y 2023

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El imputado fue puesto a disposición del Juez de Control correspondiente tras la lectura de sus derechos constitucionales por parte de los agentes aprehensores. (FGEBC)
El imputado fue puesto a disposición del Juez de Control correspondiente tras la lectura de sus derechos constitucionales por parte de los agentes aprehensores. (FGEBC)

En un esfuerzo continuo por garantizar el acceso a la justicia y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), logró la captura de un sujeto acusado de cometer delitos de naturaleza sexual en agravio de una menor de edad en la ciudad de Ensenada.

La cumplimentación de la orden de aprehensión se llevó a cabo en contra de Marco Tulio “N”, quien enfrenta cargos formales por el delito de pederastia agravada. Este operativo representa un golpe contundente contra la impunidad en delitos que atentan severamente contra la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes en la entidad.

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El abuso de la confianza familiar

De acuerdo con los datos que integran la carpeta de investigación iniciada por el Ministerio Público, los lamentables hechos habrían comenzado en el año 2017. En aquel momento, la víctima contaba con apenas 6 años de edad. Según la información recabada por la autoridad procuradora de justicia, Marco Tulio “N” presuntamente se valió de la posición de poder que le otorgaba su rol dentro del núcleo familiar.

El imputado aprovechó la estrecha relación de confianza derivada de su parentesco por afinidad, al ser la pareja sentimental de la madre de la menor agraviada. Esta dinámica le permitió vulnerar el entorno seguro de la niña y perpetrar diversos abusos sexuales en su contra de manera reiterada. La investigación señala que estas agresiones se prolongaron por un extenso periodo, abarcando desde el año 2017 hasta marzo de 2023.

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La pederastia agravada es catalogada como uno de los delitos más severos en el código penal, debido a que el agresor utiliza su figura de autoridad para someter y silenciar a la víctima, dejándola en un estado de indefensión. La extensión temporal de estos actos subraya la importancia crítica de la denuncia y la posterior intervención de las autoridades.

El sujeto habría abusado de la menos por varios años. (Cortesía: CBS)
El sujeto habría abusado de la menos por varios años. (Cortesía: CBS)

Operativo de captura y seguimiento judicial

Para lograr la aprehensión de este individuo, fue necesario un trabajo minucioso por parte de las fuerzas de seguridad. Mediante exhaustivas investigaciones de gabinete y de campo, así como un riguroso seguimiento a la información de inteligencia obtenida a lo largo de las indagatorias, se logró establecer el paradero del presunto agresor.

Con los datos precisos sobre su ubicación, se implementó un operativo táctico por parte de los agentes adscritos a la AEI del Grupo de Aprehensiones. Durante esta intervención policial, se logró identificar y localizar físicamente al imputado Marco Tulio “N”.

Al momento de ser visualizado e interceptado, se procedió a su detención inmediata. Tal y como lo mandata el Sistema Penal Acusatorio, los agentes aprehensores le hicieron saber los derechos constitucionales que le asisten como detenido, así como el motivo específico de su captura. Posteriormente, bajo los protocolos de seguridad correspondientes, Marco Tulio “N” fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

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