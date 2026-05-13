KATSEYE anuncia concierto en CDMX: cuándo y dónde será el show de la banda de chicas

KATSEYE regresa a la Ciudad de México

La banda de chicas, KATSEYE anunció su concierto en la Ciudad de México como parte de su gira mundial “The WILDWORLD Tour”, marcando su regreso a tierras mexicanas.

Tras la noticia, las seguidoras de la agrupación expresaron sentirse muy emocionadas por tener la oportunidad de ver a Yoonchae, Sophia, Daniela, Lara y Megan en vivo y disfrutar del show.

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Fecha y recinto del concierto de KATSEYE en CDMX

Este 13 de mayo, la promotora Ocesa K-pop publicó en su cuenta oficial de X detalles sobre el espectáculo de la banda de chicas, el cual está programado para el próximo 27 de noviembre en el Palacio de los Deportes, ubicado en la capital del país.

De acuerdo con la información brindada, la venta de boletos comenzará el jueves 21 de mayo, en punto de las 15:00 horas. En la publicación la empresa de entretenimiento aseguró que el mapa del reciento y los precios estarán disponibles el 19 de mayo a las 11:00 horas.

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