México

No hubo agentes de la CIA en el terreno cuando mataron a “El Payín”, asegura The New York Times

El medio afirma que la CIA apoyó la operación con inteligencia, pero el personal estadounidense no estuvo presente en el ataque

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La publicación del medio estadounidense aporta información basada en testimonios de fuentes confidenciales, quienes aseguran que la agencia estadounidense solo habría colaborado en la planeación estratégica, sin intervención directa durante la ejecución. (Infobae-Itzallana)
La publicación del medio estadounidense aporta información basada en testimonios de fuentes confidenciales, quienes aseguran que la agencia estadounidense solo habría colaborado en la planeación estratégica, sin intervención directa durante la ejecución. (Infobae-Itzallana)

El debate sobre el papel de la CIA en la muerte de Francisco Efraín Beltrán de la Peña, alias “El Payín”, en Tecámac, Estado de México, tomó un nuevo giro este martes cuando The New York Times publicó su propia versión de los hechos, basada en fuentes con conocimiento directo de la operación, que difiere en puntos clave del reporte original de CNN.

Según el diario neoyorquino, la CIA sí habría proporcionado inteligencia y apoyo en la planeación del operativo en el que murió el presunto operador del Cártel de Sinaloa el pasado 28 de marzo, pero sus agentes no se encontraban en el lugar al momento en que se ejecutó el ataque. La operación sobre el terreno habría sido responsabilidad exclusiva de autoridades mexicanas.

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Lo que dijo CNN y por qué generó controversia

CNN fue el primero en encender la mecha. El medio estadounidense reportó que la explosión que destruyó el vehículo en el que viajaba “El Payín” —junto a su chofer Humberto Rangel Muñoz— no fue un ajuste de cuentas entre carteles, sino un “asesinato selectivo facilitado por agentes de operaciones de la CIA”, en el marco de una campaña ampliada de la agencia dentro de México.

La nota de CNN describió una participación directa y letal de la Ground Branch de la CIA en múltiples operaciones contra miembros de organizaciones criminales mexicanas desde el año pasado, con distintos niveles de involucramiento.

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La reacción fue inmediata y contundente:

  • Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, rechazó “categóricamente” la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional.
  • Liz Lyons, vocera de la CIA, calificó el reportaje como “información falsa y sensacionalista” que no hace más que servir como campaña de relaciones públicas para los cárteles.
El mensaje sobre la nota de CNN fue compartido por la vocería de la CIA. Crédito: X - @CIASpox
El mensaje sobre la nota de CNN fue compartido por la vocería de la CIA. Crédito: X - @CIASpox

La versión del NYT: ¿Dónde está la diferencia?

The New York Times no descarta la participación estadounidense, pero la acota de manera significativa. De acuerdo con un exfuncionario y otras personas informadas sobre la operación —que hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de un asunto de inteligencia sensible—, la agencia:

  • Compartió información sobre la ubicación del objetivo.
  • Participó en la planeación del operativo, aunque el alcance exacto de ese rol no quedó del todo claro.
  • No tuvo presencia física en el lugar del ataque ni asesoró en persona a las fuerzas mexicanas durante su ejecución.

La distinción puede parecer técnica, pero en términos diplomáticos y legales resulta políticamente significativa: bajo la legislación mexicana, los agentes extranjeros tienen prohibido participar en operaciones de seguridad sin autorización federal expresa.

Captan explosión de camioneta en Tecámac que dejó dos muertos, uno sería "El Payín", presunto líder criminal
(X/@aquiedomex)

El contexto que pesa sobre la relación bilateral

El reportaje de CNN llegó en un momento de máxima tensión entre Washington y Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que cualquier cooperación con Estados Unidos se limita al intercambio de inteligencia y capacitación, rechazando categóricamente la presencia operativa de fuerzas estadounidenses en suelo mexicano.

El episodio de Chihuahua —donde dos agentes de la CIA murieron en un accidente vehicular horas después de participar en una redada a un laboratorio de metanfetaminas sin conocimiento del Gobierno federal— ya había fracturado la confianza entre ambos países semanas antes.

Ahora, con versiones encontradas entre CNN y The New York Times, y los desmentidos de México y la propia CIA, el debate sobre qué tan lejos llega realmente la presencia de la inteligencia estadounidense en México queda abierto —y sin una respuesta pública definitiva.

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