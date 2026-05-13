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NBA House anuncia enorme experiencia gratuita en México durante las Finales 2026: ¿Cuándo y dónde se realizará?

La experiencia inmersiva de básquetbol volverá a nuestro país con actividades gratuitas para los aficionados

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Basketball - NBA - Detroit Pistons v Dallas Mavericks - Arena CDMX, Mexico City, Mexico - November 1, 2025 Mexico flag is seen on the central screen before the match REUTERS/Henry Romero
Basketball - NBA - Detroit Pistons v Dallas Mavericks - Arena CDMX, Mexico City, Mexico - November 1, 2025 Mexico flag is seen on the central screen before the match REUTERS/Henry Romero

La National Basketball Association (NBA) confirmó el regreso de NBA House a la Ciudad de México durante las Finales de la temporada 2026, en lo que promete convertirse en uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más importantes del año para los aficionados al básquetbol.

La experiencia inmersiva se realizará del 3 al 8 de junio y tendrá como nueva sede Aztlán Parque Urbano, recinto que anteriormente era conocido como la Feria de Chapultepec y que actualmente es uno de los espacios recreativos más populares de la capital mexicana.

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La liga confirmó una edición más grande y con nuevas experiencias para los seguidores mexicanos.
La liga confirmó una edición más grande y con nuevas experiencias para los seguidores mexicanos.

Operado por Ocellated Media, el evento ofrecerá distintas actividades para personas de todas las edades. Entre las principales atracciones se encuentran las transmisiones en vivo de los Juegos 1 al 3 de las Finales de la NBA, además de zonas interactivas, dinámicas para aficionados y espectáculos oficiales de la liga.

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la presencia del grupo de animación de los Indiana Pacers, conocido como “The Pacemates”, así como la participación de la mascota oficial del equipo, “Boomer”.

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Además, los asistentes podrán convivir con exjugadores de la NBA mediante sesiones especiales de firmas y encuentros con aficionados.

La Ciudad de México volverá a convertirse en sede de uno de los eventos internacionales más importantes de la liga.
La Ciudad de México volverá a convertirse en sede de uno de los eventos internacionales más importantes de la liga.

Raúl Zárraga, responsable de operaciones de NBA Latinoamérica y Canadá, destacó la importancia que ha tomado este concepto alrededor del mundo y el impacto que tiene entre los seguidores mexicanos.

“NBA House se ha convertido en una de las formas más relevantes de conectar con los fans más allá de la experiencia en vivo de los partidos”, explicó.

También resaltó la importancia de realizar esta edición en un recinto emblemático de la capital mexicana.

“Regresar a la Ciudad de México durante las Finales de la NBA — y por primera vez en Aztlán Feria de Chapultepec — permitirá que nuestros apasionados fans en México celebren la convergencia entre el básquetbol y el entretenimiento en el momento más emocionante de nuestra temporada”, señaló.

La edición 2026 contará con el respaldo de marcas como AT&T, Mazda, Wendy’s y Prime Video, socio oficial de medios para el evento.

Los organizadores informaron que el acceso será gratuito mediante registro previo en el portal oficial NBAHouse.com.mx, mientras que en las próximas semanas se revelarán más detalles sobre horarios, invitados especiales y actividades.

Esta será la tercera ocasión que NBA House se presenta en México. El concepto también se ha realizado en países como Alemania, Brasil, Canadá, China, Francia, Japón y Reino Unido, consolidándose como una de las experiencias internacionales más exitosas de la liga.

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