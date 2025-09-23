Cómo preparar un jugo de guayaba con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Un refrescante jugo de guayaba natural, lleno de vitaminas y antioxidantes, ideal para cualquier momento del día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es un nutriente esencial para quienes asisten al gimnasio y buscan aumentar masa muscular o mejorar su rendimiento físico. Durante el ejercicio, especialmente en entrenamientos de fuerza, las fibras musculares sufren microdesgarros y la proteína ayuda en su reparación y crecimiento.

Las necesidades diarias de proteína varían según el peso, el nivel de actividad y los objetivos individuales. Generalmente, se recomienda un aporte de entre 1,2 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal para quienes entrenan de manera regular.

Fuentes alimenticias como pollo, pescado, huevos, carnes magras, legumbres y productos lácteos proporcionan proteínas de alta calidad. Los suplementos como el suero de leche o la proteína vegetal pueden facilitar el cumplimiento de los requerimientos diarios, especialmente cuando no se alcanzan solo con la dieta.

Una forma de usar estos suplementos es mezclarlos con alguna bebida. Para los que no les gusta la leche pueden disolver su proteína en polvo en un vaso de jugo. Aquí te enseñamos a hacer una refrescante bebida proteica de guayaba.

Jugo de guayaba con proteína en polvo: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se prepara este jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de guayaba con proteína en polvo es una bebida que combina las propiedades nutritivas de la fruta con el aporte proteico, ideal para quienes buscan una opción refrescante y funcional tras el entrenamiento o como complemento alimenticio.

Ingredientes:

4 guayabas frescas maduras

1 taza de agua fría

1 medida (aprox. 30 g) de proteína en polvo (sabor neutro o vainilla)

½ limón (opcional, para realzar el sabor)

1 cucharadita de miel o edulcorante (opcional)

Cubos de hielo al gusto

Preparación:

1. Lava las guayabas y córtalas en trozos, retirando las semillas si se prefiere una textura más suave.

2. Coloca las guayabas en una licuadora junto con el agua, la proteína en polvo y el jugo de medio limón.

3. Licua hasta obtener una mezcla homogénea.

4. Si lo deseas más dulce, añade miel o edulcorante y vuelve a licuar.

5. Cuela el jugo para eliminar restos de pulpa o semillas.

6. Sirve en un vaso con hielo.

Beneficios de cada ingrediente

Los beneficios de este jugo proteico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guayaba: Rica en vitamina C, fibra, potasio y antioxidantes, ayuda al sistema inmunológico, favorece la digestión y contribuye a la salud de la piel.

Proteína en polvo: Aporta los aminoácidos necesarios para la reparación y crecimiento muscular, es útil tras la actividad física y ayuda a mantener la masa muscular.

Agua: Hidrata y facilita la incorporación de los nutrientes.

Limón: Aporta vitamina C adicional y antioxidantes, potencia el sabor y mejora la absorción de algunos nutrientes.

Miel: Endulzante natural con antioxidantes y propiedades antiinflamatorias.

Consumir este jugo puede ser una opción práctica para recuperar energía y favorecer el bienestar general tras el ejercicio o como parte de una dieta balanceada.