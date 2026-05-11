México

Más de mil inmuebles han sido regresados a sus dueños durante el despliegue de la Operación Restitución

Más de mil 600 inmuebles corresponden a casa habitación

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Operación Restitución (FGJEM)
Uno de los inmuebles intervenidos (FGJEM)

Las acciones coordinadas de la Operación Restitución, desplegadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en conjunto con instituciones federales y corporaciones de policías municipales, han permitido el aseguramiento de 1,983 inmuebles vinculados a delitos de despojo y contra la propiedad en 69 municipios del Estado de México. De ese universo, 1,633 propiedades corresponden a casas habitación.

La operación, que forma parte de la denominada “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, ha logrado que mil 091 inmuebles sean devueltos a sus propietarios legítimos, quienes acreditaron documentalmente su titularidad.

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En la semana del 2 al 8 de mayo de 2026, autoridades de los tres órdenes de gobierno ejecutaron acciones operativas en 15 municipios mediante técnicas de investigación, cateos e inspecciones, con las que se aseguraron 34 propiedades: 24 casas habitación y 10 predios., según detalló la fiscalía mexiquense el 10 de mayo.

Operación Restitución Edomex
El operativo se realiza en diversos municipios del Estado de México. (FGJEM)

El alcance territorial de la Operación Restitución abarca 69 demarcaciones del territorio mexiquense. Entre los municipios intervenidos se encuentran:

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  • Acolman
  • Almoloya
  • Amecameca
  • Atizapán de Santa Cruz
  • Atizapán de Zaragoza
  • Atlacomulco
  • Atlautla
  • Ayapango
  • Calimaya
  • Capulhuac
  • Chalco
  • Chapultepec
  • Chiautla
  • Chiconcuac
  • Chimalhuacán
  • Coacalco
  • Cocotitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Cuautitlán México
  • Ecatepec
  • Huehuetoca
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • Ixtlahuaca
  • Jiquipilco
  • Jocotitlán
  • La Paz
  • Lerma
  • Malinalco
  • Melchor Ocampo
  • Metepec
  • Morelos

La lista se extiende a Naucalpan, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Mateo Atenco, Soyaniquilpan de Juárez, Tecámac, Temamatla, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Valle, Teoloyucan, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco, Xalatlaco, Xonacatlán, Zinacantepec, Zumpango, Villa Guerrero, Joquicingo y Coyotepec.

Fiscalía del Edomex recupera 14 inmuebles denunciados por despojo en un día tras creación de Unidad Especializada
(FGJEM)

La puesta en marcha de la operación ha derivado en un incremento de la denuncia ciudadana, con un número creciente de propietarios mexiquenses que, al advertir que eran víctimas de despojo, optaron por iniciar procedimientos legales para recuperar sus bienes.

En ese marco, las autoridades han registrado diversas denuncias por hechos delictivos relacionados con despojos perpetrados en 2024 y en años anteriores.

Cabe recordar que el pasado 3 de mayo las autoridades del Edomex informaron sobre el aseguramiento de mil 949 inmuebles, de los cuales mil 078 ya habían sido devueltos a sus legítimos dueños.

Además, los operativos han derivado en el arresto de 462 personas vinculadas a delitos de despojo y contra la propiedad, de las cuales 404 fueron arrestadas en flagrancia y 58 mediante órdenes de aprehensión.

Ean las acciones, la FGJEM cuenta con el apoyo de Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

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