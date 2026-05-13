Los momentos mexicanos de U2: visitas, referencias musicales, videos y el altercado con Ernesto Zedillo Jr

La banda congregó a cientos de fans mexicanos en el Centro Histórico para la filmación de The Streets of Dreams, su nuevo video musical

La visita sorpresa de U2 al Centro Histórico de la Ciudad de México volvió a confirmar el estrecho vínculo que la agrupación mantiene con el público mexicano desde hace décadas.

La banda encabezada por Bono grabó este 12 de mayo el video musical de “The Streets of Dreams” en la Plaza de Santo Domingo, donde decenas de seguidores participaron como extras tras recibir una invitación exclusiva vía correo electrónico.

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El rodaje transformó por varias horas el corazón capitalino. Un camión adaptado como escenario móvil recorrió la plaza mientras Bono interpretaba el nuevo tema junto a sus compañeros. El despliegue incluyó grúas, cámaras de alta definición, reflectores y un operativo para controlar el flujo peatonal.

La grabación se convirtió rápidamente en tendencia y revivió algunos de los momentos más emblemáticos de la relación entre U2 y México.

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Videos musicales, referencias y conexión con la cultura, la relación de U2 con México ha sido permanente en la trayectoria de la banda. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

De Foro Sol al Estadio Azteca: México, escenario clave para U2

La conexión de la banda con el país quedó sellada en 1997 con PopMart: Live from Mexico City, concierto grabado en el entonces Foro Sol y convertido después en lanzamiento oficial. Aquella noche dejó una de las frases más recordadas de Bono frente al público mexicano: “Hola México. Muchos huevos. Grandes. Mucho tráfico. Eso es México”.

Años después, el país volvió a convertirse en pieza fundamental para la agrupación con U2 3D, cinta filmada parcialmente durante los conciertos de la gira Vertigo en el Estadio Azteca en 2006.

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Videos filmados en CDMX y referencias mexicanas

La capital mexicana también ha servido como inspiración estética para la banda. En 2017, U2 grabó el videoclip de “Get Out of Your Own Way” en la azotea del edificio Expo Reforma. El material incluyó referencias visuales al Día de Muertos, sarapes y escenas urbanas de la CDMX.

Según el entorno de producción, la intención era enviar un mensaje de fortaleza tras los sismos de septiembre de 2017 y demostrar que México “seguía de pie”.

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La banda U2 graba el videoclip de su canción "Get Out of Your Own Way" en la azotea del edificio Expo Reforma en Ciudad de México, con decoraciones festivas y fuegos artificiales de fondo. (U2: YouTube)

Ahora, con “The Streets of Dreams”, el grupo volvió a apostar por la esencia chilanga. El video incorpora imágenes cotidianas del Centro Histórico y un autobús escolar intervenido por el artista mexicano Chavis Mármol.

“Cielito Lindo”, activismo y hasta polémicas

En varias visitas, Bono ha incorporado fragmentos de “Cielito Lindo” durante canciones como “Bad” o “Beautiful Day”, gesto que suele desatar la euforia de sus seguidores mexicanos.

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Fuera de los escenarios, el cantante también ha hablado sobre temas sociales relacionados con México. En 2019, durante el evento México Siglo XXI, aseguró que era “injusto” responsabilizar únicamente al país por el narcotráfico, al considerar que se trata de un problema global.

Bono, vocalista de U2, aparece en una entrevista recordando el incidente donde guardaespaldas del hijo del expresidente Ernesto Zedillo agredieron a un miembro de su staff en México. (YouTube: MTV)

No todo ha sido armonía. Uno de los episodios más comentados ocurrió en 1997, tras un altercado entre elementos de seguridad de la banda y familiares del entonces presidente Ernesto Zedillo en el Palacio de los Deportes. Después de aquel episodio, U2 tardó más de una década en regresar al país.

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Con el paso de los años, México dejó de ser únicamente una parada de gira para convertirse en un escenario recurrente dentro de la narrativa visual, musical y emocional de la banda irlandesa.